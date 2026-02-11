◇GLEAT Ver.23（2026年2月11日 東京・後楽園ホール）

GLEATは11日、「GLEAT Ver.23」(後楽園ホール)を開催。第4試合のスペシャルシングルマッチでは、山村武寛が2年4カ月ぶりに来日したジャック・カートウィールに勝利した。試合後には「2026年は絶対に俺の年にするぞ！」と主役宣言が飛び出した。

ジャックはWWE ID所属で、メキシコAAAなどで活躍する世界屈指のハイフライヤー。23年9月以来、約2年4カ月ぶりのGLEAT参戦となる。

インターナショナルシングルマッチともいえるこの一戦。山村は袴姿で入場した。試合はハイスピードな試合展開の中で、終盤に山村が得意のフィッシャーマンスープレックスを決めるがカウント2。最後はダブルアーム式の変形DDTからのランニングトラースキックで勝利した。

試合後にマイクを握った山村は「ジャック凄すぎるよ。ダメージ凄い…また戦いましょう」とジャックを称えた。「気持ちで勝つことができました。2026年は絶対に俺の年にするぞ！GLEATをもっともっと面白くするのは、この俺、山村武寛や！」と26年の主役になることを宣言した。

【今大会唯一の女子マッチ】第5試合では、MICHIKO 、ちゃんよた、Aoi組VSまなせゆうな、リアラ、小橋マリカ組の今大会唯一の女子による6人タッグマッチがマッチメークされた。試合ではちゃんよたとまなせのパワー対決に、会場が大きく沸いた。最後はMICHIKOがツームストンドライバーでリアラから勝利した。