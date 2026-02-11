NGT48の「おもいでいっぱい公演」が11日、新潟市のNGT48劇場で開催され、今年成人式を迎えた3期生の杉本萌（20）と5期生の谷口陽香（19）がファンに初めて晴れ着姿を披露し、パフォーマンスをした。

アンコールの3曲目、着物の2人がステージに登場すると観客席からは歓声が上がった。杉本は白を基調に赤をあしらい、谷口はピンクを主体にした色合い。その装いで「春はどこから来るのか？」をデュエットした。

昨年12月に20歳の参拝、祈祷（きとう）を新潟県護国神社（新潟市）で行った時はともに紫が基調のシックな柄だったが、この日は明るめのトーン。杉本は「襟に光が当たるとキラキラする。ステージで照明を当てていただくと、顔周りがキラキラと輝くようになって」、谷口は「前から見ていただくと、白が多めでかわいらしいけど、後ろから見ると黒が多めで。大人っぽさもあって」と、それぞれのお気に入りのポイントを話した。

20歳の楽しみもある。23日が誕生日の谷口は「ある飲み物が解禁されますし、同期にはまだ20歳をこえているメンバーがいないので、先輩方と一緒に飲みたい」。昨年7月17日に20歳になった杉本は「解禁された飲み物もあまりおいしいと感じられなかった」と笑った。「まだまだお子ちゃまだなと思って。大人の階段を上っていけるように頑張りたい」と成人の抱負を話した。

この日の前座では、バレンタインデーに合わせ、5期生がOGのタレント中井りか（28）がプロデュースしたユニット「CloudyCloudy」の「チョコレートで眠れない」をパフォーマンス。18日の「シアターの女神公演」では「バレンタイン・キッス」を披露する。

◆杉本萌（すぎもと・もえ）2005年（平17）7月17日生まれ、長野県出身。22年に6月に3期生として加入。同年11月に劇場公演デビュー。23年12月に正規メンバーに昇格。24年8月発売の10枚目シングル「一瞬の花火」で表題曲での初の少人数選抜入り。趣味は空の写真撮影、音楽鑑賞など。

◆谷口陽香（たにぐち・はるか）2006年（平18）2月23日生まれ、富山県出身。25年1月に5期生としてNGT48に加入。5月に劇場公演の前座に初出演。特技はメーキャップ。趣味は映画鑑賞、メーク動画鑑賞、読書。