昨年11月に元NMB48を卒業した和田海佑（みゆ、28）が11日までに、自身のインスタグラムやX（旧ツイッター）を更新。水着姿を投稿した。

「どきどきさせちゃうよ」とつづり、9日に発売された週刊プレイボーイの雑誌やデジタル写真集撮影でのオフショットをアップ。沖縄・宮古島で限界ギリギリまでデコルテを大胆に披露した濃い緑色のノンショルダービキニ水着ショットを披露した。

ファンやフォロワーからも「和田海佑の時代到来！！」「めちゃくちゃ可愛い〜」「パーフェクト」「破壊力」「デコルテラインが魅力的」「ツルツルの卵感」「プルプルッ」「セクシー」「スタイル抜群」「ドキドキしちゃうね」などのコメントが寄せられている。

和田は兵庫県出身。20年11月にNMB48の研究生公演で劇場デビュー。22年1月に正規メンバー昇格。23年8月発売の28thシングル「渚サイコー！」でシングル表題曲選抜メンバー初選出。25年11月26日の卒業公演でグループの活動を終了。趣味は野球観戦、ホラー映画鑑賞、占い。158センチ。血液型AB。