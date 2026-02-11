1児の母・長谷川理恵、13歳息子が好きな手料理公開に「愛情たっぷり」「お店レベル」と反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/02/11】モデルの長谷川理恵が2月9日、自身のInstagramを更新。息子が好きな手料理を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】52歳ママモデル「お店レベル」と話題の本格イタリアン
◆長谷川理恵、息子が好きな手料理公開
長谷川は「息子が好きなボロネーゼ」とつづり、挽肉のほかに人参、セロリ、玉ねぎをたっぷりと入れたボリューミーなパスタを披露。鍋をかき混ぜる様子や仕上げにチーズを削りかける様子も動画で公開し「パスタはモチッとしたタイプが合うみたい！」と記している。
◆長谷川理恵の投稿に反響
この投稿には「愛情たっぷり」「お店レベルの仕上がり」「全部がおしゃれ」「料理まで美しい」「絶対に美味しいやつ」「こんなパスタが家で食べれるのが衝撃的」などの反響が寄せられている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
