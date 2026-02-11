GENSEIさんが発掘！ サバシスター・なちさんをY2Kメイクで大変身！

3人組ガールズバンド・サバシスターでボーカル＆ギターを担当するなちさんは、普段はできるだけ肌になにもつけていたくないほどのナチュラル派。気になるクマなどの肌トラブルをカバーしつつ、心地よさと今っぽさをプラスするメイクをGENSEIさんに教えてもらいました。

コンプレックスを味方にして、その人の顔立ちや個性を生かしたメイクを得意とするGENSEIさん。そんなGENSEIさんがメイクを通してゲストの新たな美しさの“GEN石”を見つける連載を本誌＆Webで掲載中！ ゲストのお悩みに応えるGENSEIメイクは、あなたのお悩みやモヤモヤもきっと晴らしてくれるはず。

さらに、YouTubeではメイク後のアフタートークもお届け。GENSEIさんとなちさんがメイクを振り返ります。インタビューが掲載されている anan 2476号やこの記事と共に、ぜひご覧ください。

なちさんのお悩みは？

クマが目立ちやすいタイプで、いつも気になってしまうのですが、厚塗りは好きじゃなくって…。どうやったら可愛く・ナチュラルにカバーできますか？

肌トラブルは色でカバー

GENSEIさん

なちさんは赤みやクマといった肌トラブルが気になるということで、カラーコンシーラーを使ってベースメイクをしていこうと思います。まずは、ジルスチュアートの「ダイヤモンド ティップス コンシーラー」のグリーンをチョイス。

なちさん

うわ！ すごい緑ですね。こんな色をベースメイクで使ったことがないのでびっくりです。

GENSEIさん

まずは、赤の補色効果がある緑のカラーで頬の赤みを消していきます。発色がよく、テクスチャーもみずみずしいので厚塗りせずに透明感のある肌に仕上げることができます。気になるクマは同じシリーズのピンクでカバー。ポイントでのせたらスポンジで馴染ませます。

なちさん

絵の具みたいな発色でびっくりしたけれど、少量でも伸びが良くて、自然にカバーできるのでいいですね。

GENSEIさん

普段はあまりメイクをしないナチュラル派なんですよね？

なちさん

そうですね。顔になにかがついているのが嫌で、仕事が終わったら真っ先に落としています。

GENSEIさん

なちさんにおすすめのファンデーションが、このYSLの「オールアワーズ リキッド グロウ」ファンデーション。みずみずしいテクスチャーなので、厚塗り感なくお肌がきちんと呼吸してくれる感じがお気に入りです。頬の広いところにポイントでのせたら、ブラシで薄く伸ばすイメージで。ほうれい線のところは避けるのがベターです。

キュートな目元を作る、アイラインテクニック

グリーンのカラーコンシーラーを頬の赤みが気になる部分にのせる。目の下のクマが気になるところにはピンクのカラーコンシーラーをのせて、スポンジで優しく叩き込むように馴染ませる。リキッドファンデーションを頬の中心にのせる。ブラシで顔の中心から外側に向かって、均一になるように伸ばしていく。

GENSEIさん

私の思うなちさんのチャームポイントは、綺麗な瞳と長いまつ毛。そのGEN石を生かして、いつもと違う雰囲気に仕上げたくて、カラーアイライナーを使いました。

なちさん

このアイライナーも発色がすごいですよね。これまで使ったことがないです。

GENSEIさん

今回は衣装に合わせてグリーンを選びましたが、ピンクとかでも可愛いと思います。発色がいいので、下まぶたの黒目の位置にちょこんとのせるのがポイントです。

なちさん

ポイントで入れることで変に目立ちすぎないけれど、さりげなく主張してくれて可愛いですね！

GENSEIさん

目尻とかに使ってもいいんですけど、強い印象になりがちなので、今回のように目の下にポイントで使うと可愛らしい印象に仕上がると思います！

なちさん

のせ方のポイントはありますか？

GENSEIさん

伸ばしすぎると変な感じになってしまうので、黒目の幅からはみ出さないようにするのがポイントです。黒目が大きく見えるので本来の丸い目を大きく見せることができます。

できあがり！

下まぶたの黒目の位置にグリーンのカラーライナーをポイントでのせる。このときに黒目の幅からはみ出さないようにするのがポイント。綿棒で優しく両端をぼかしてグラデーション気味に馴染ませる。

なちさん

しっかりベースメイクをしているのに、全然重さを感じなくて心地いいです。ただ隠すのではなくて、色で消すというのは新鮮でした！

GENSEIさん

なちさんは赤ちゃんのようなちゅるちゅる肌で、とっても綺麗なので厚塗りせずに気になるポイントだけカバーする方がいいと思います。今日はメイクの仕上げに目尻にシールも貼ってみました。

なちさん

リップやチークの色は抑えめだけど、ちょっとしたポイントに遊び心が効いていて、メイクが楽しかったです！

GENSEIさん

いつもとは違ったメイクも、ポイントを決めて盛りすぎないことで挑戦しやすくなると思います！ ぜひみなさんもやってみてください。

今回使ったアイテムは…

左から、JILL STUART ダイヤモンドティップス コンシーラー C10 C12 各\3,300（ジルスチュアート ビューティ TEL.0120-878-652）、M・A・C カラー エクセス ジェル ペンシル プール シャーク \4,070（M・A・C TEL.0570-003-770）

なち

2002年生まれ、新潟県出身。’22年に3人組ガールズバンド、サバシスターのボーカル＆ギターとして活動開始。ファッションやデザインへの関心も高く、多方面で注目を集める。

GENSEI

ゲンセイ 台湾出身。日本と台湾を行き来しながら、ヘア＆メイクアップアーティストとして活動。SNSではファッションや美容を発信。Instagram