山形県米沢市の冬の風物詩「上杉雪灯篭まつり」が14日に開幕するのを前に、会場では今、雪灯籠づくりが急ピッチに進められています。



米沢市の冬の風物詩「上杉雪灯篭まつり」は、高さおよそ1メートル80センチの雪で作られた灯籠が立ち並び、会場の上杉神社周辺を彩ります。

雪灯籠の制作は、木の枠に雪を投入して上から足で踏み固めた後2晩ほど置きます。その後木の枠を外し灯籠の形に削って完成します。ことしは去年と同じ187基が作られる予定で、会場の上杉神社では11日、地元企業や大学生たちが雪灯籠の制作に追われていました。ことしは大雪に見舞われた影響で、会場周辺だけで雪灯籠の制作に必要な雪を確保することができたということです。





参加した小学生「最初（木の枠の）中に入ったとき、すごい固い雪玉が飛んできて怖かったがしっかり高く作ることができてよかった」参加した大学生「静岡県の富士市から来た。雪が降っているところを見ることがないようなとこに住んでいたので背丈を越える雪なんて見たことなかったのですごいびっくりした」「上杉雪灯篭まつり」は、2月14日と15日に米沢市の上杉神社周辺で開催されます。また、前日の13日午後5時半からは雪灯籠の「プレ点灯」が行われる予定です。