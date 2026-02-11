今回の衆院選で富山県内で最大の焦点だったのが、政治とカネの問題や、無断・架空の党員登録問題を抱えた富山１区の自民現職、田畑裕明さんをとりまく動きでした。紆余曲折の末、比例代表で当選を果たした田畑さんの選挙戦に密着しました。



先月26日

田畑裕明さん

「私は今回の衆議院選挙、比例区、自民党公認として出馬する判断に至りました」



衆院選の公示を翌日に控えた夕方。田畑さんは一つの決断を明らかにしました。





田畑裕明さん「あわせて本日、自民党幹事長から、自民党のために小選挙区からの出馬を思いとどまる旨のお話をいただいた」富山1区での保守分裂を避けるため、党本部が練った打開策でした。富山1区で自民公認から外れた田畑さんが、たとえ無所属でも富山1区での立候補にこだわる姿勢を見せていたからです。田畑裕明さん「確かに私は失敗をしました、しかし真摯に反省をし、いろんな方に認めていただくべく努力してきたわけでありまして、富山の方の本気の声を、誰が国政に届けるのか、私がその声を届けたい、引き続き届けていきたい」しかし、富山1区へのこだわりはわずか数日で比例への転出と形を変えました。田畑さんと関係の深い小林鷹之政調会長や、萩生田光一幹事長代理などからの働きかけもあったといいます。投票用紙に「自分の名を書いてもらえない」 比例代表での選挙。12日間の戦いが始まりました。公示日の朝、事務所の駐車場には、候補者名を布で覆った街宣車が。激励メッセージは藤井富山市長のものが1枚だけでした。「おはようございます…ありがとうございます」記者「今回、比例ということはこの襷は」田畑裕明さん「できんね…そしたら…何もかも、（たすきは）なしでいくか」中山幹事長「控えたほうがいい。標記とかないから、演説とか出陣式はやらない。必勝祈願は日枝神社で」「なにせ急すぎて、いろんなことがバタバタです。では、行ってきます」出陣式の代わりに、急きょ集まった支援者への説明会を開きました。田畑裕明さん「今回、比例で立候補ということで腹を決めまして、高市政権をしっかり支えていきたいという風に思っております」田畑裕明さん「第51回衆議院議員選挙はじまりました…」演説会を開くための「標記」が陣営に届いたのは公示から2日後でした。2024年7月自民党 茂木幹事長「まず本人が、丁寧に説明を尽くすということが大切ではないかなと考えております」ここ数年、田畑さんには「政治とカネ」の問題が相次ぎました。「入金のみ」の政治資金パーティー。政治資金規正法が禁じる「寄付」にあたるのではと指摘されたほか、田畑裕明さん「調査の結果、合計262名分につきまして、不適切な党員登録、党費の支払いが認められました」前回衆院選ではわずか738票差で薄氷の勝利を得た直後、無断・架空の党員登録問題が発覚しました。相次ぐ問題をうけ、富山市連や県連は富山1区から田畑さんを公認申請せず、富山ゆかりの中田宏さんを立てました。田畑裕明前さん「この政治不信を助長させた、そのこと大変大きな失敗をしました。また支援者もガッカリさせ、またいろんな意味で、厳しい局面にあるのも事実だと思います。お詫びするところはお詫びをし、国政での13年間の取り組み、このことで培った市民の皆さんとのいろんな仕事や、そして信頼、そうしたことを糧に、1人になりますが堂々と選挙戦を展開していきたいというふうに思います」1人になっても富山1区で立つ決意だった田畑さんの選挙戦は大きく様変わりしました。田畑裕明さん「お願いします、小選挙区は中田宏、そして比例区は自民党なんです。ぜひ仕事をさせてください」古井康介さん「中田さんはそういったこと（政治関連のこと）をずっとやってこられた。私も一緒に仕事をさせてほしいなと思い、今回応援させてもらっている」北陸信越ブロックには、富山からもう1人古井康介さんが比例代表に立候補。小選挙区の中田宏さんとの「2馬力」で選挙戦を展開しました。しかし、そこにいるべき田畑さんの姿はなく、選挙期間中、ずっと一貫して避けられていました。組織の援軍がない田畑さんが頼ったのは、旧知の支援者です。選挙戦は、屋内での演説会を中心に街頭には立たないことを決めました。公示前日に比例にくら替えしたことで、街頭演説に必要な標旗などが間に合わなかったため、そして県連の意向を汲んだためです。支援者「会場（投票所）へ行ったら、『田畑』と書けばいいのか『自民党』と書けばいいのか、どっちでもいいのか」田畑裕明さん「どっちでもよくない、『田畑』と書いたら残念ながら無効票になるので」支援者「そいがか」田畑裕明さん「参議院は個人名を書いていいけど衆はダメなんです」支援者「それは、ちゃんと説明しられや」地元の演説会でも何度も頭を下げました。ただ、謝罪はこれまでと同じ言葉が繰り返されていただけでした。田畑裕明さん「私の政治資金に関する登録の問題も含め、田畑事務所でのいろんな不手際、これはすべて私の責任でございます。一切の言い訳はいたしません。ご迷惑をかけたことにお詫びを申し上げます。誠に申し訳ございませんでした」選挙戦中盤には、藤井富山市長や渡辺舟橋村長、五十嵐県議や自民党に所属していない保守系の富山市議らが駆けつけました。平日は、自ら得意とする厚生分野の団体や企業をくまなく訪ねました。「がんばられ」「みなさんお大事に…住みやすい社会のために」田畑裕明さん「世界と勝負できる分野をもっと伸ばしていこうというのが、高市さんの基本的な考え方」比例に転出したことで、富山1区以外で演説会ができるように。射水市や朝日町へも県内広く出向きました。自民党優勢の情勢が報道される中、終盤は、新田知事も本人不在の事務所を訪れ、激励しました。新田知事「公示の前日に、（比例転出の）ご決断をされたということ、これは田畑先生のご見識だと思います。富山県を預かる私の立場としては、それがいちばんいい形になったと」富山1区から追い出された田畑さんを持ち上げました。本心とは裏腹の乾いた言葉が多く聞かれた選挙戦でした。中田宏さん「田畑さんとは連携しますよ」田畑裕明さん「お願いします、小選挙区は中田宏、そして比例区は自民党なんです。ぜひ仕事をさせてください」投票日、田畑さんは自宅近くの投票所へ。記者「自分の名前を書けない選挙だったが」田畑裕明さん「そこは、特にこだわりはございませんので、政党の一員として、公認候補として党の政策をしっかり訴える、ということでありましたから、比例の投票についてもわがことのつもりで投票したと いうことです」そして午後8時過ぎ、KNBが比例での当選確実を伝えると。支援者「もう（当確）でてしまったん？早すぎんねけ」「8時3分…」一時は当選が容易でないという見方もあった、12位という田畑さんの比例順位。開票結果は「高市旋風」を背景とした自民党の圧勝で、田畑さんは6回目の当選を果たしました。田畑裕明さん「選挙期間中通じても、有権者の方から高市政権に対する期待、物価高対策、政権を引き続きがんばってほしいという声は、本当にたくさんありましたので、それが結果として出るのかな」「バンザーイ、バンザーイ」比例当選 田畑裕明さん（自民・前）「本当に多くの皆さんが心配し、『田畑がんばれ』と後押しをいただいた賜物だと思います」当選から一夜明け、選挙期間中は立つことができなかった街頭に、田畑さんの姿がありました。田畑裕明さん「選挙を何度か経験させていただいておりますけど、今日の寒さもありますが、それ以上に身が引き締まる思いでいっぱい」記者「街頭に立っての活動はどうだった」田畑裕明さん「政治家の原点は、街頭でしっかり政策を訴えるというのも、一つの大きな原点だと思いますので。富山の皆さん、また北信越の皆さんに、しっかり見える形で取り組んでいきたいと思います」