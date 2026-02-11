【バカでも作れる飯？やってみ？】茹でただけ。切っただけ。焼いただけ…！？＜第4話＞#4コマ母道場

家事の中でも、とくに負担が大きいのが毎日の食事作り。献立を考え、買い物をして、調理して……食べ終われば後片付けまで待っています。そんな手間ひまかけた食事を否定されたら……？　誰だって腹が立ちますよね。

第4話　どれも簡単？そんなわけない！



【編集部コメント】

ユウスケさん、ちゃっかり食べながら言うセリフじゃありません！　そしてその作り方……ザツすぎです！　レナさんが言うように、一見簡単そうに見える食事でも、ちゃんと手間ひまがかかっているんです！　実家暮らしののち結婚で、料理を作った経験がほぼないユウスケさんが言っていい言葉ではないと思いますよ？

原案・ママスタ　脚本・大島さくら　　編集・横内みか