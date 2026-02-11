井上芳雄のデビュー25周年アニバーサリーブック、発刊記念サイン本お渡し会開催決定

『井上芳雄 25th ANNIVERSARY BOOK』（ぴあ株式会社／2026年2月14日刊）の発刊記念サイン本お渡し会の詳細が発表された。

【写真】『井上芳雄 25th ANNIVERSARY BOOK』掲載カット

『井上芳雄 25th ANNIVERSARY BOOK』はミュージカル俳優・井上芳雄のデビュー25周年を記念し刊行される書籍。

巻頭の撮り下ろしグラビアでは、日中のくつろいだ雰囲気と夜の大人なムードが印象的なカットを掲載。25年の軌跡を振り返ったロングインタビューでは井上芳雄がこの25年、何を大切に考え、どんなことを意識して活動してきたかが記載される。

また井上芳雄が今もっとも熱い視線を送るという韓国・ソウルでのロケも敢行。演劇の街と呼ばれる「大学路」、ウォールアートで有名な「梨花洞」を歩いてまわり、日韓のミュージカル界について現地で語ったインタビューも掲載。実は旅好き、という井上本人が撮ったソウルの風景写真も収録。本書は予約販売が開始されており、楽天ブックス・タワーレコード・紀伊國屋書店では購入特典が付属される。

そんな本書の発売に際し、記念イベント・サイン本お渡し会が東京・明治座で開催。イベントでは井上芳雄からサイン入り書籍を直接渡される。開催日時は3月1日（日）16:30より開催予定。チケットは2月11日（水・祝）18:00より先着順にて販売される。そのほか詳細はお申し込みサイトにてご確認ください。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）