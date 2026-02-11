伊藤健太郎、ファンのもとへ　写真集『JUNCTION』発売記念イベント開催

伊藤健太郎写真集『JUNCTION』（東京ニュース通信社／2026年3月10日刊）の発売記念対面イベントが東京・名古屋の2会場で開催される。

【写真】那覇市で撮影を敢行『JUNCTION』収録カットを見る

ドラマ「略奪奪婚」（テレ東系）に出演するほか、2月15日（日）スタートのWOWOW × Lemino連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」、3月27日（金）公開の映画「鬼の花嫁」と話題作への出演が続く伊藤健太郎。

伊藤健太郎の最新写真集『JUNCTION』が3月10日（火）に発売されるなか、発売を記念した対面イベントが東京と名古屋の2会場で開催。「自分からもファンの皆さんの近くに行きたい」という伊藤の想いから、東京に加え名古屋でのお渡し会開催が実現したという。

東京会場は紀伊國屋書店新宿本店、2026年3月14日（土）13：00より開催。名古屋会場はジュンク堂書店 名古屋店、2026年3月21日（土）13：00より開催される。各回は購入冊数ごとにイベント限定ブロマイド3枚（全5種・ランダム※会場ごとに図柄が異なる）、伊藤さんが写真集撮影地で選んだ「香水」プレゼント抽選権、伊藤さんから事前サイン入り商品1冊にその場で宛名を入れてお渡し、ツーショットチェキ撮影1回といった特典が用意されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）