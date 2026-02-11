乃木坂46の5期生・川粼桜の1stソロ写真集（タイトル未定／新潮社）が2026年4月14日（火）に発売される。

【写真】フランスを訪れた川粼桜のカットを見る

幼少期からフィギュアスケートの経験を持つ川粼桜。2022年に5期生として乃木坂46に加入、乃木坂46・31stシングル『ここにはないもの』に収録された5期生楽曲「17分間」ではセンターを務めた。

初めてのソロ写真集の撮影地として川粼が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。気候や雰囲気の異なる2都市で撮影が敢行された。

訪れた都市のひとつ、南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨んでいるとのこと。

着用する衣装は出発前からスタイリストとも相談し、入念に打ち合わせを重ねて準備を進めた。そのほか私服姿での撮影カットも収録される。

ドレスに身を包み凜とした表情を見せる姿、カメラを意識せず顔をくしゃくしゃにして笑う姿、すっぴんで物思いにふける姿ーー。大人びた一面と無垢な一面、その振り幅に魅了される、22歳の彼女を切り取った写真集になったという。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）