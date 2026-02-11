¡ÖÀ¹¤ì¤¹¤®¤ÆÍ¥¾¡¡×GENKINGà·ãÊÑá¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤³¤ì¤Ç¤Ê¤¤¤È!¡×¡ÖÆ´¤ì¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¡×
8»þ´Ö¤«¤±àÇòÈ±¤Ëá
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎGENKING.¤¬10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÇòÈ±»Ñ¤Ëà·ãÊÑá¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖBlonde is back¡×¤È¤·¡Ö10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡¢ÇòÈ±¤Î»ä¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î¥«¥é¡¼¡¢À¹¤ì¤¹¤®¤ÆÍ¥¾¡¤Ê¤ó¤À¤±¤É♡NEW¥â¡¼¥É¤Î»ä¡¢¤Þ¤¿¤è¤í¤·¤¯¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¥Û¥ï¥¤¥È·Ï¤Î¥Ö¥í¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤²¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ö¥ê¡¼¥ÁÁ´Éô¤Ç3²ó¡¢¥«¥é¡¼1²ó!!¡¡¹ç·×8»þ´Ö¾Ð¡×¤È¡¢Ä¹»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£
¡¡¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿»Ñ¤Ë¡Ö¥Ð¡¼¥Ó¡¼¿Í·Á¤ß¤¿¤¤!¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀ¹¤ì¤Æ¤Æ¤«¤ï¤Á¤¤¡×¡ÖÆ´¤ì¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ö²û¤«¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤³¤ì¤Ç¤Ê¤¤¤È!¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤Ê¿§¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡GENKING.¤Ï2017Ç¯5·î¤Ë¥¿¥¤¤ÇÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢Æ±Ç¯7·î¤Ë¸ÍÀÒ¾å¤ÎÀÊÌ¤ò½÷À¤ËÊÑ¹¹¡£23Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡Ö·ÝÌ¾¤ÏGENKING¤«¤é.¤òÄÉ²Ã¤·¤ÆGENKING.Ì¾Á°¤Ï¡¢ÅÄÃæº»Æà¤«¤éÅÄÃæº´Æà¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²þÌ¾¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£