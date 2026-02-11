¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ã¤¦¡£µ»¤¬¤¢¤ë¡×¡¡WBCÂåÉ½ÂÐ·è¤Ç²÷²»¤Î¶áÆ£·ò²ð¡¢²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¤âÀä»¿¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤Ç½ù¼ãô¦¤òÄËÂÇ
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê11Æü¡¢µÜºê¡Ë
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡ËÆüËÜÂåÉ½¤Î¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬¡¢¥é¥¤¥ÖBP¤Ç½çÄ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡8Æü¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎµÜºê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹çÎ®¤·¤¿ÆüËÜµå³¦¶þ»Ø¤Î¹¥ÂÇ¼Ô¤Ï¡¢º£Ç¯½é¤ÎÅê¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç2ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡£ÂæÏÑÂåÉ½¤Î½ù¼ãô¦¤ÎÄ¾µå¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÃæÁ°¤Ë±¿¤ó¤Ç¡ÖÂåÉ½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Æ¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤«¤éÉ¨¤ò°ÊÁ°¤è¤ê¶Ê¤²¤Ê¤¤¿·¤¿¤ÊÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÄ©Àï¡£SÁÈ¤Ç¤ÎÆÈ¼«Ä´À°¤Î´ü´Ö¤Ë¤âËá¤¤ò¤«¤±¤¿¡£¸«¼é¤Ã¤¿²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ã¤¦¡£µ»¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀä»¿¡£14Æü¤«¤é¤ÎÆüËÜÂåÉ½¹ç½É¤òÁ°¤Ë¡Ö¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¡£ËÜÈÖ¥â¡¼¥É¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È³Ð¸ç¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£