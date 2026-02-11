国民病とも言われる花粉症。ことしもまもなく本格的な飛散が始まります。傾向と対策や注意点を専門医にききました。

例年、県内では2月中旬から本格的な飛散が始まるスギ花粉。花粉症の人にとっては、目のかゆみやくしゃみ、鼻水などの症状に悩まされる季節が始まります。

街では、すでに症状が出始めている人もいるようで…。

（花粉症歴約10年）「今年もう結構鼻がむずむずしてきていてちょっと苦しい、この時期は苦手」

（10代）「母親が（花粉症）いつも苦しんでいる、くしゃみとかで」

（40代）「妻が花粉症、洗濯物もこの季節は外干ししない、（自分も）極力家に入る前には洋服を払ったり」

日本気象協会によりますと、県内の今年の花粉の飛散量は、去年に比べ少ない予想です。去年が例年より多かったため、今年は雄花の形成が抑えられるとみられています。

去年に比べ少ない予想でも油断できず…

しかし、油断はできません。

（たにやま耳鼻咽喉科クリニック 田中紀充院長）

「花粉の量と患者さんの症状がリンクするかというと結構違う、（量が）少なくても一度に飛ぶと困る患者さんが多い。治療の土台は花粉にさらされないこと」

鹿児島市の耳鼻咽喉科田中紀充医師です。

外出時のマスクや眼鏡・ゴーグルの使用。花粉が付きにくい表面がツルツルした服での外出や、部屋に花粉を持ち込まないなどの基本的な対策をしたうえで、自分に合った薬や治療法を見つけることが大事と話します。

（たにやま耳鼻咽喉科クリニック 田中紀充院長）

「いっぱい薬があるがみんなに同じだけ効くわけではない、個人差があるので自分に合うのを使って。患者さんと相談して一番合う薬、治療法を考えていく」

「換気」の仕方にも工夫が

そしてインフルエンザが流行している今、大切なのが「換気」。しかし花粉症のシーズンは、「換気」の仕方にも工夫が必要です。

（たにやま耳鼻咽喉科クリニック 田中紀充院長）

「換気をして窓を開けると花粉症の時期は花粉が入ってくる。会社のなかで花粉症の方に気を配り少し場所を変えるとか、換気の後に空気清浄機を使うとか、この時期は花粉症の人のことも考えて換気しましょう」

11日の県内は晴れて気温も上がる予想ため、少ないながらも花粉の飛散がありそうです。

・