ドルストレートはドル安圏で推移、米ＦＲＢの追加利下げを意識＝ロンドン為替



ドルストレートはドル安圏で推移している。前日発表の12月の米小売売上高が予想を下回り、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の追加利下げが意識されていることがドルの重しになっている。



ポンドドルはアジア朝方の1.3632付近を安値にジリ高となり、ロンドンで一時1.3699付近まで上昇した。ユーロドルはアジア朝方の1.1886付近を安値に強含み、ロンドン早朝に一時1.1926付近まで上昇したあと、1.1910付近から1.1920付近で高止まりしている。



GBP/USD 1.3693 EUR/USD 1.1919

