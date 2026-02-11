山形県上山市で江戸時代から伝わる伝統行事「加勢鳥」が11日、行われました。象徴的な掛け声が街中に響き渡り、沿道からは市民らが水をかけ、商売繁盛などを祈願しました。



中川悠アナウンサー「本番が始まるのを前にこのあと神事が行われます。そして会場にはすでに多くのお客さんが詰めかけています」



上山城前にある広場に集まったのは38人が扮した「加勢鳥」です。県内外から参加者が駆け付け、中には…





司会「アドリアン！シンガポール初参加」海外からの参加者も。シンガポールから参加「今回で加勢鳥2回目。楽しんでください」神事が終わると早速。中川アナウンサー「今まさにここから加勢鳥に」加勢鳥「加勢鳥完成しましたー！」「これから神に変身します」「神の使いです」「神様に変身できるか」「できたー！」中川アナウンサー「今のお気持ちは」加勢鳥「ことしも山形の街の五穀豊穣、商売繁盛、火の用心のためにこの身をもって祈願します」そして。中川アナウンサー「たった今始まりました。大きい声が響いてますよ」加勢鳥「カッカッカー」「加勢鳥」は400年以上の歴史を持ち、五穀豊穣や家に隆盛をもたらす歳神様の来訪行事で、ワラで編んだ「ケンダイ」を 頭から被った神の使いが市内を練り歩きます。中川アナウンサー「温泉街にもカッカッカーと威勢のいい声が響いています」加勢鳥「カッカッカーのカッカッカー。商売繁盛、火の用心」沿道では地元の人たちが商売繁盛や五穀豊穣、火の用心といった願いを込め「祝い水」をかける姿も。加勢鳥「ぎゃー！」子ども「楽しい！おもしろい！おもしろかった！」ここで私、中川も「祝い水」を体験しました。中川アナウンサー「皆さんの幸せを願って、やっ！」「顔面に…ごめんなさい…大丈夫かな。冷たかっただろうな」（Q.どんな願いで祝い水を？）「幸せな1年になるといいなと思って」（Q.水いっぱいかけた？）「うん！」（Q.近くで見てどうだった？）「たのしかった！」加勢鳥が歩くと、後を追うように市民や観光客も歩きます。さらに、掛け声に合わせて加勢鳥を楽しむ姿も。子ども「カッカッカーのカッカッカー」観光客「イングランドから来た。ツーリストサイトで見ておもしろそうと思って来た。楽しかった。素晴らしい」山形市から「思ったより明るい祭り活発な感じがすごくおもしろい。リズムに乗って跳ねている所が躍動感があって写真撮るにはいいなと思いました」午前中、およそ2キロを練り歩いた加勢鳥。子ども「寒い？」加勢鳥「寒いー！ 助けて！」（Q.今の気持ちは？）加勢鳥「寒いけど暑い。水をかけられると寒いが踊っていると暑くて暑くて」（Q.半分終わったが？）加勢鳥「楽しかったですね。地元で20歳の節目に参加したのですごく楽しかった」上山の冬の風物詩で盛り上がった商店街。「加勢鳥」は午後3時まで練り歩き、威勢の良い掛け声が街中に響きわたりました。