¡Úµð¿Í¡Ûº£Ç¯¤âÍê¤à¤¾¡ª¡¡Àô¸ýÍ§ÂÁ¤¬àº£µ¨½éÂÇÀÊ½é°ÂÂÇá¡¡¡Ö£±µåÌÜ¤«¤é¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤µ¤¹¤¬¤Î°ìÂÇ
¡¡µð¿Í¤ÎÀô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢º£µ¨¼ÂÀï½éÂÇÀÊ¤Ç½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÇòÁÈ¤Î¡Ö£³ÈÖ¡¦Í··â¡×¤Ç½Ð¾ì¡£º£Ç¯½é¼ÂÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ÈÇòÀï¤Î½éÂÇÀÊ¤Ç²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¡Ö·ë²Ì¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢£±µåÌÜ¤«¤é¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿¶¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òº£Æü¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó£±»à°ìÎÝ¤Ç°ìÎÝÁö¼Ô¤Î±ºÅÄ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¥é¥ó¥¨¥ó¥É¥Ò¥Ã¥È¡£À¾´Ü¤ËÂÐ¤·¤Æ£µµå¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÇ´¤Ã¤¿Ëö¤Ë£¹µåÌÜ¤Ç°ì¡¢ÆóÎÝ´Ö¤òÇË¤ë±¦Á°°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢°ì¡¢»°ÎÝ¤È¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£Âè£²ÂÇÀÊ¤Ï±¦Èô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬±Ô¤¤ÂÇµå¤òÈô¤Ð¤·¡¢¡Ö´¶³ÐÅª¤Ë¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤Ç¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡£±£²Æü¤ËµÜºê¤ÇºÇ¸å¤ÎÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢£±£³Æü¤Ë²Æì¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡£ºòµ¨¤Ï½Ð¾ì£±£³£³»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£³³ä£±ÎÒ¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò£×¼õ¾Þ¤È¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£º£¸åÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¼ÂÀï¤Ë¸þ¤±¡ÖÆ±¤¸´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£