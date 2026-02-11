◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽ノルディックスキー・ジャンプ 混合団体（１０日、イタリア・プレダッツォ）

チーム一丸でつかんだ銅メダルだ。２０２２年北京五輪では、高梨沙羅（２９）＝クラレ＝の失格の影響で、４位に終わったジャンプ混合団体。重圧の中で挑む高梨を「キーマン」と位置づけ、小林陵侑（２９）＝チームＲＯＹ＝、二階堂蓮（２４）＝日本ビール＝が盛り立てた。丸山希（２７）＝北野建設＝を含めた４人が全員が大きなミスなくつないだ。

日本が一つになって「北京の悪夢」を過去のものにした。それを知っているのは当時のメンバー、小林だけじゃない。若手の丸山、二階堂もテレビで高梨の姿を目に焼き付けていた。チームの全員がこの種目の意味を胸に刻み、それぞれが役割をこなし、銅メダルにつなげた。「屈辱を同じ舞台で晴らせた。北京は悔しかったけど、沙羅が一番つらかった」。小林がチームの思いを代弁した。

「キーマンは沙羅さん」―。二階堂は小林と２人で試合前に話し、目に見えて緊張していた高梨の背中を支えた。「頑張る」と言う高梨に、「いや、沙羅さんは楽しく飛んでください。僕がその分やってやりますから」と返した二階堂は１回目に１０３メートルの大ジャンプ。チームが安心して飛べるシチュエーションをつくった。小林も「いやいや、楽しもうよ」と空気づくりを意識し、復活の舞台を整えた。

支えたのは選手だけではない。関係者によると、高梨は１３位に終わった７日の女子個人ノーマルヒルでスーツと体の感覚が合わなかったという。「このままでは飛べない」と相談を受けたスーツ担当の技術者は急ピッチで調整。ミリ単位で膝部分は細く、太もも部分はゆとりを持たせて仕上げ、試合に間に合わせた。

会場には、伊藤有希（土屋ホーム）も駆けつけた。高梨の２つ上の先輩。１０代の頃から世界のトップシーンで戦い続ける姿を、間近で見続けた１人だ。メダルが決まると高梨を抱きしめ「頑張ったね」。北京の時はもちろん、初五輪だった１４年ソチ五輪でもかけた言葉を、この日も向けた。

「チームの力が背中を押してくれた」と勇気を得た高梨は２回ともＫ点（９８メートル）付近まで飛んで貢献した。「ずっと団体戦は苦手だったけど、このチームだからできた。喜びを分かち合う素晴らしさを感じた。希ちゃんも陵侑も蓮くんもすごく力強い。チームの力が背中を押してくれた」と感謝した。全員で４位ドイツとの６０センチ差を生み出し、銅メダルをつかんだ。

９８年長野五輪団体ラージヒル金メダルを獲得した原田雅彦（現全日本スキー連盟会長）は、９４年リレハンメル五輪男子団体で失敗。銀メダルに終わったが、その４年後、雪辱して金メダルを手にした。日本スキー界に刻まれる４年単位の壮大なリベンジ劇。ベテラン、若手が融合した日本が悲劇を乗り越え、勢いづくのは間違いない。

今大会、男女３種目を終えて３つのメダルを手にし、栄華を極めたその９８年長野五輪の歴代最多４つに迫る。“シン・日の丸飛行隊”が、新たな歴史を紡いでいく。（松末 守司）