見た目のイメージだけでも選挙に大きく影響すると言われる政治の世界で、政治家にとって重要な“印象”作り。その「見せ方の工夫」は、いまや政治家だけではありません。メイクでどこまで印象が変わるのか、専門家に徹底分析してもらいました。

重要！政治家の印象戦略 ポイントは顔の中心部分

山形純菜キャスター:

人はメイクによってどのくらい変わるのでしょうか。番組スタッフが『政治家向きメイク』をしてみると…

肉乃小路ニクヨさん:

確かに（選挙）ポスターにあるような顔になりますね。

山形キャスター:

人の印象は顔の中心部分で左右されるそうです。今回行った『政治家向きメイク』は、眉頭の毛並みを立て、眉山を少し外側にすることで、ナチュラルですが、優しさと恰好良さも印象づけられるそうです。



また、まつ毛の間をアイラインで埋めるだけで目力が強くなるということです。

人の第一印象「話を聞いてもらえるかは数秒で決まる」

人の第一印象は何で決まるのか。『メラビアンの法則』という心理学の法則によると、▼表情や態度といった視覚情報が55%、▼話し方、話のトーンなど聴覚情報が38% ▼話の内容、つまり言語情報はたったの7%なんです。



いかに視覚情報が重要なのかというのが心理学の上でもわかると思います。

政治家のイメージコンサルティングを行う「グラースジャポン」友惠絢子代表は「話を聞いてもらえるかは数秒で決まる」「（瞬間で）信頼できる印象作りが大切」だと話します。

実際に高市総理はメイクで、石破前総理はメガネをかけることによって『柔らかい印象作り』をしていたということです。

ビジネスシーンでも「顔を戦略的に使いこなす時代」

イメージ戦略は政治家だけではなく、一般の方にも広がっているようです。男性向けのメイクサロン「イケメン製作所 銀座本店」では、カウンセリングや独自のAIによる解析を通して、その人に合った形に眉毛を整えたり、メイクを施したりします。



9年前に開業して以来、客足は右肩上がり。中でも近年は明確になりたいビジョンを示す利用者が目立つといいます。

イケメン製作所 手塚拓海 代表

「仕事ができそうで、やり手感が強い人の場合は、逆にそれを少し落とすような『ソフトな印象にして欲しい』というニーズもあります。一方、優しそうで知的な印象を持っている男性は、『頼りがいがありそうみたいな感じにしてください』というケースもあります」

さらに、客層にも変化が…



5年前は20代から30代が中心だった客層が、今では30代から40代が6割以上を占める状況になっているというのです。

イケメン製作所 手塚拓海 代表

「男性がメイクをするのはだいぶ敷居が下がって、40代50代の方が来てくださっているんじゃないかなと感じています。顔を戦略的に使いこなすという時代に入ったと思っている」

眉毛で印象は“激変”

山形キャスター:

イケメン製作所に井上キャスターの「眉毛から見る印象」をAIで解析してもらうと…



・眉毛の角度が穏やかな角度なので「優しい」

・やや広い眉間の距離で「優しい」



結果は「とても優しい」ということです。（12万人のアンケートデータにより解析）



解析に使用した宣材写真は、眉毛の太さに左右差があるため、太さを一緒にすると、より良くなるということです。

井上キャスター:

2、3年前にアートメイクをしたのですが、当時の担当の方に眉毛の角度をすごく細かく指導をされたのを思い出しました。私は眉毛が薄いのがコンプレックスなのですが、それを隠すためにメガネをかけたんです。

山形キャスター:

写真加工アプリで井上キャスターの眉毛を『直線太眉』に変えてみると、意思が強そうな感じに。また、『眉間を少し狭く、上がり眉』に変えてみると、より強い印象になります。



井上キャスター:

訪問販売に来られたら嫌な顔ですね。



肉乃小路ニクヨさん:

押しが強そうですね。

山形キャスター:

さらに『眉尻を下げる』と、より優しい感じの印象に。『細眉』だとまた印象が変わり、眉毛を変えるだけで印象も変わることがよく分かります。



井上キャスターの場合は、左右差をなくせば今のままで十分優しい印象だと言うことです。

肉乃小路ニクヨさん:

人間の顔には『利き顔』があるので、どうしても左右対称になりません。私はそれを補正するようにメイクをするようにしています。

