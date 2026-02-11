エリカ賞2着のベレシート（牡3＝斉藤崇、父エピファネイア）が11日、栗東トレセンで共同通信杯の最終追いを行った。

CWコース単走で北村友を背にゴール前で気合をつけられて6F85秒1〜1F12秒0をマークした。

北村友は「先週にしっかりやってもらっていましたし、先生（斉藤崇師）からも仕上がっていると聞いていました。時計はちょうど良かったと思います。単走でリズム良く走れていました」と上々の感触。「テンションが上がったりはしていないですね。口向きに難しい面がありますけど、（前走時に比べて）バランスが良くなったと思います」と成長に目を細めた。

昨年のホープフルSを制したロブチェンや、新潟2歳S覇者リアライズシリウス、1戦1勝で大物感が漂うラヴェニューやディバインウインドなどクラシック戦線の評判馬が勢ぞろい。「凄いメンバーですね。（相手は）本当に強いです」と口にしつつも、自身の手綱で19年秋華賞、20年宝塚記念、有馬記念のG1勝利に導いた母クロノジェネシスの初子であり、ポテンシャルの高さは誰より感じている。「僕自身、この馬への期待が大きいですし、頑張りたい気持ちが強いです」と意気込んだ。