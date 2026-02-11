松本まりか主演のテレビ東京ドラマ「元科捜研の主婦」第４話が６日、放送され、思わぬ犯人にＳＮＳ上がざわついた。【ネタバレ】

小学校受験の名門塾で原因不明の集団食中毒が発生した。さらに塾長が転落死する事件が発生。犯人は塾のカリスマ講師、“ダルマ先生”こと四方田達真だった。

保護者の信頼も熱かったダルマ先生を演じたのが、濱正悟。実は、ＮＨＫの朝ドラ「ばけばけ」で、サワ（円井わん）にプロポーズして断られた松江の秀才・庄田多吉を演じている。（現在は松江中学の英語教師）。

ＳＮＳ上では、気付いた人も多かったようで、「あら、庄田先生！」「ダルマ先生、どっかで見たことあるな〜と思ったら半分弱さんだ！！」「このダルマ先生ってもしかして、ばけばけの庄田さんか？？」「ばけばけではあんなに好青年に見えたのに俳優ってすごいなぁ！」「庄田先生が まさかの犯人の塾講師役で爪跡を残してました！！」「ばけばけの庄田先生が、元科捜研の主婦で人を手にかける塾の講師役で、脳内がバグった」「達磨先生めちゃくちゃイケメンだなと思って調べたら朝ドラばけばけの半分弱さんだった」など多くのコメントがあがる反響となっていた。