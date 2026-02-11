カネヨリマサルが、クボタカイを迎えた初のフィーチャリングソング「どうにかなればいいのに（feat. クボタカイ）」を2月18日にリリース。また、あわせてクボタカイとのコラボビジュアルも公開となった。

（関連：カネヨリマサルが信じ続けた“魔法”は“音楽”だった 涙と笑顔あふれたワンマン、再会の約束を交わして）

本楽曲は、クールでグルーヴィーなサウンドのラブデュエットソングとなっている。Pre-add／Pre-saveキャンペーンでは、ここでしか手に入らないオリジナル壁紙が配布される。ジャケット写真やその他コンテンツなどは随時公開予定だ。

また、リリース日の21時にはMVのプレミア公開も決定。ちとせみな（Vo/Gt）とクボタカイの2人が主演を担当しており、それぞれが孤独や喪失感を抱え、出会うことがなくともどこかで同じ感情を共有する男女を演じている。

・カネヨリマサル コメント

今となって振り返ると、愛おしくて、輝いていて、大切な恋をしたんだと気づくことばかり。もう二度と戻れないと分かっているのに「どうにかなればいいのに」とぶつけようのない痛みがあったり。大切な人がいたからこその、恋のあとの葛藤を書きました。そして、今作はクボタカイさんfeaturingで形になった楽曲です。クボタさんの声やリリックは、カネヨリマサルだけでは作れなかった新たな風を感じる、とても良いスパイスをいただきました。また、男女2人のボーカルで歌うからこそ見えてくる物語もあるのではと思っています。アレンジの面白さも、世界観も、ぜひ楽しんでもらえると嬉しいです。

・クボタカイ コメント

客演のお話をいただいた時は大変驚きました。ラッパー、そしてシンガーとして、カネヨリマサルさんのバンド像にどう溶け込むべきかを模索しました。疾走感のある気怠さが、ふと吹いた夜風みたいに心地よくて、「良い曲が出来たな」と改めて思います。ぜひお聴きください。

（文＝リアルサウンド編集部）