『JEWELYC! COLLECTION』シリーズより『葬送のフリーレン』（小学館）新作グッズの受注販売が「ClaN MARKET（クランマーケット）」にて開始された。

【写真】花飾りをつけたフリーレン・フェルンのグッズ

『JEWELYC! COLLECTION』は3Dを活用した立体的な造形と、キャラクターたちがまるで宝石のようにきらめき輝く世界観を表現した、オリジナルIPコレクションシリーズ。そんな本シリーズに『葬送のフリーレン』の主要キャラクター・フリーレン＆フェルンが登場。

今回のラインナップではフリーレンとフェルンが作中に登場したような花飾りを頭部にまといフィギュア化。デスク等に飾ることのできる「オーロラアクリルスタンド（全4種）」、オーロラカラーのアクリルと星型キーホルダーの組み合わせが特徴的な「オーロラアクリルキーホルダー（全4種）」、さまざまなアイテムに張り付けることができる「ダイカットステッカー4枚セット」「証明写真風デザイン シールシート」、全長約45センチの「ダイカットクッション」が販売される。

『葬送のフリーレン』は山田鐘人・アベツカサによる漫画作品。2023年秋季にTVアニメ第1期が放送され、2026年1月よりTVアニメ第2期が放送開始された。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）