WEリーガー仲田歩夢「驚きのすっぴん」。寝起き→完璧メイクに反響「モデルさんみたい」「お化粧前も後も、どちらも素敵」
WEリーグのRB大宮アルディージャWOMENに所属する仲田歩夢がXを更新。「ひさびさのYouTube UPしました〜！ offの日の準備動画！寝起きから始まるﾖ」と綴る。
公開された動画で、仲田はまず「みなさんこんにちは 仲田歩夢です」と挨拶。「本日は、見ての通り今まだ寝起きで、顔も洗ってなければ何もしていない朝イチです」と報告する。
当日は一日オフで、起床もゆっくり。夕方から友人と出かける予定で「準備の様子を撮っていきたいと思っております」と語る。
「それではね、とりあえずシャワーに入ってきます。こんな髪もボサボサでやばいので（笑）」
そしてシャワー後、お気に入りのグッズでスキンケアやメイクを始める。すべてを終え、着替えなどをすませてから、「今日はひさしぶりのね、動画になってしまったのにもかかわらず、朝のヒドイ姿からお付き合いさせてしまって申し訳なかったというか、感謝の気持ちです（笑）」と笑顔を見せる。
この動画のコメント欄には「久しぶりに動画を観られて、とてもうれしいです」「歩夢ちゃん可愛い過ぎる」「お化粧前も後も、どちらも素敵です」「めちゃめちゃ綺麗です」「すっぴんも可愛いしモデルさんみたいです」「本当にすっぴんでも変わらず可愛い」「驚きのすっぴん 可愛いですねぇ」といった声が寄せられた。
現在WEリーグは中断中で、再開は２月14日。大宮は12チーム中で７位。シーズン後半戦で巻き返しなるか。「WEリーグ後期も応援に行きます！」「これからも頑張って下さい！」といったコメントも届いた。大宮は15日にホームで９位のセレッソ大阪ヤンマーレディースと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「めちゃめちゃ綺麗です」仲田歩夢のメイク動画「とりあえずシャワーに入ってきます」
公開された動画で、仲田はまず「みなさんこんにちは 仲田歩夢です」と挨拶。「本日は、見ての通り今まだ寝起きで、顔も洗ってなければ何もしていない朝イチです」と報告する。
当日は一日オフで、起床もゆっくり。夕方から友人と出かける予定で「準備の様子を撮っていきたいと思っております」と語る。
そしてシャワー後、お気に入りのグッズでスキンケアやメイクを始める。すべてを終え、着替えなどをすませてから、「今日はひさしぶりのね、動画になってしまったのにもかかわらず、朝のヒドイ姿からお付き合いさせてしまって申し訳なかったというか、感謝の気持ちです（笑）」と笑顔を見せる。
この動画のコメント欄には「久しぶりに動画を観られて、とてもうれしいです」「歩夢ちゃん可愛い過ぎる」「お化粧前も後も、どちらも素敵です」「めちゃめちゃ綺麗です」「すっぴんも可愛いしモデルさんみたいです」「本当にすっぴんでも変わらず可愛い」「驚きのすっぴん 可愛いですねぇ」といった声が寄せられた。
現在WEリーグは中断中で、再開は２月14日。大宮は12チーム中で７位。シーズン後半戦で巻き返しなるか。「WEリーグ後期も応援に行きます！」「これからも頑張って下さい！」といったコメントも届いた。大宮は15日にホームで９位のセレッソ大阪ヤンマーレディースと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「めちゃめちゃ綺麗です」仲田歩夢のメイク動画「とりあえずシャワーに入ってきます」