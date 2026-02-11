崎山蒼志、新曲「泡沫」のMVを公開！“人が一人も出てこないのに、人がいる”、温もり感じる映像に

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2月11日にリリースとなった崎山蒼志の新曲「泡沫」（読み：ほうまつ）のMVが公開された。「泡沫」はTVアニメ『青のミブロ』-芹沢暗殺編-のEDテーマに起用されている。

■人物が登場しないにもかかわらず人の温もりや気配を感じさせる、映像美にも要注目

今回MVを手掛けたのは、映画『明け方の若者たち』や配信ドラマ『【推しの子】』などでも知られる映画監督・松本花奈。崎山とは、メジャーデビュー前の楽曲「国」のMV以来、約8年の時を経て二度目のタッグが実現した。

本作は、“人が一人も出てこないのに、人がいる”MV。松本花奈監督が、余白を生かしたミニマルな演出で“とある家族の日常“の温もりの記憶と時間を優しい光とともに閉じ込めた。崎山蒼志の手がける歌詞と楽曲が、映像の中で息づき、人物が登場しないにもかかわらず人の温もりや気配を感じさせる、映画の一片のような素晴らしい映像美を生み出している。

■リリース情報

2026.02.11 ON SALE

SINGLE「泡沫」

■関連リンク

崎山蒼志 OFFICIAL SITE

https://sakiyamasoushi.com/

『青のミブロ』作品サイト

https://miburoanime.com/

■【画像】「泡沫」MV場面写 他

「泡沫」配信ジャケット

「泡沫」完全生産限定盤ジャケット

(C)安田剛士・講談社／「青のミブロ」製作委員会