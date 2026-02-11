ミラノ・コルティナ五輪は第６日の１０日、スキージャンプ混合団体（ＨＳ１０７メートル、Ｋ点９８メートル）が行われ、丸山希（北野建設）、小林陵侑（チームＲＯＹ）、高梨沙羅（クラレ）、二階堂蓮（日本ビール）で臨んだ日本は、合計１０３４・０点で３位となり、銅メダルを獲得した。

日本が僅差でメダル争いを制した。４位ドイツとは１・２点差で、距離に換算するとわずか「６０センチ」差。スタートゲートを変え、助走の長さに応じて得点が加減されるゲートファクターを巡る駆け引きもあった中、銅メダルを手にした。

１回目を終えて２位の日本から５位オーストリアまで約２０点差。２回目、アンカー勝負で各国が動いた。オーストリアが加点を狙ってコーチ判断でゲートを１段下げれば、４位で折り返したドイツも続く。今大会の男子個人ノーマルヒル金メダリストのフィリップ・ライムントが加点に必要な１０１メートル５０を越える１０２メートル５０をマークした。一方、１回目３位のノルウェーはゲートを下げず、暫定首位に。後に飛ぶ日本に重圧をかけてきた。

日本の作山コーチは風の状態が良好と判断し、逆転を狙ってゲートを１段下げる勝負に出た。前を飛ぶ選手たちのゲートが下がったり戻ったりする状況に、「どっちで飛べばいいか気持ちがかき乱された」と二階堂。結果は１０１メートルで加点には失敗したものの、ドイツの猛追を振り切った。作山コーチは「蓮がしっかりしたジャンプをしてくれて良かった」と感謝した。

丸山、小林陵、高梨が安定して２回そろえたこともメダル獲得の要因だが、勝負所で好飛躍を見せた二階堂の功績は大きい。「銅になったのは僕がミスしたから」と語る姿も頼もしかった。（福井浩介）