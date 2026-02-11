接着剤の定番「ボンド」が今、お店から消えているといいます。その原因は、若い世代を中心に流行している「あのシール」の余波でした。

いまだそのブームが冷めないボンボンドロップシール。どこへ行っても入手困難な状況が続くなか、今、ファンの間で流行しているのが…なんと、ぷっくりするシールの「自作」です。

使うのはプラモデルなどで使う「パーツ固定用ボンド」。イラストの形に合わせて乗せて乾かすと…ぷっくりとした質感はまさに本物そっくり！

こうしたシールを400個も作ったつわものも！

ぷっくりシール作り愛好家

「ボンボンドロップシールが品薄で、（息子が）『女の子とシール交換できない』と嘆いていたので、『じゃあ作ろう』となりました。オリジナルシールをたくさん作れるというのが強みだと思いました」

しかし、思わぬ事態も…

ぷっくりシール作り愛好家

「このボンドすごく良くて、5店舗探したが、手に入らないです」

コニシ株式会社 公式X

「在庫切れとなってしまい、誠に申し訳ございません」

なんと、代用品の「ボンド」までもが在庫切れに。

都内の手芸店を訪ねると…

記者

「ありました。こちらの店舗は在庫があるようです」

こちらのお店ではボンドを買い求める人が急増。早めの発注をかけ、在庫は確保しているということですが、その売れ行きは…

貴和製作所 浅草橋本店 担当者

「会社全体だと、例年の6倍くらい売れている。主役というか準主役の商品なので、これがすごく売れることは今まではなかった」

さらに…ぽっかりと一か所だけ空いた棚。手芸大手の『クラフトハートトーカイ』でも、入荷してもすぐに売り切れる状態だといいます。

「ぷっくりシールを自作する」という新たなブーム。メーカーにとっても想定外の事態でした。

コニシ ボンド営業本部 河江裕美さん

「出荷が追いつかない状態です。2023年の発売以来、在庫がなくなったということは今までない。昨年末までの販売状況からすると、10倍程度は販売していますね」

メーカーは「休み返上で工場をフル稼働させ、順次出荷していく」としています。