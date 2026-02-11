AAAの與真司郎さん（37）が11日、グループを脱退する西島隆弘さん（39）について、自身のインスタグラムでコメントを発表しました。

4度目の喉の手術を行ったという西島さんは、治療に専念するため、グループ脱退することが発表されました。

■與真司郎さん コメント全文（インスタグラムより）

【西島隆弘の発表について】

ずっとAAAを応援してくださっている皆さん

そして、5人での活動を心から待ち続けてくださっていた皆さんへ

この度は急な発表で申し訳ありません。

今、僕達AAAはグループとしては活動休止中ではありますが、20周年という節目を迎え、AAAとして今できる形で、ファンの皆さんへ感謝を伝えたいという想いから、グループとして、参加できるメンバーが3人だとしてもイベントを開催する決断をし、発表をしていました。

そして、僕個人としても、いつかまた5人で活動できる日を願っていたので、今回このような形になってしまったことはAAAを応援してくれているファンのみなさんに申し訳なく思っています。

ただ、西島の身体は何にも代えがたいものであり、何よりも健康を最優先に考えた上での彼の選択を、僕は尊重したいと考えています。

ファンの皆さんには、突然の発表となり、驚かせてしまったことを重ねてお詫び申し上げます。

これからもAAAの歩みを、温かく見守っていただけたら嬉しいです。

與真司郎