「キンパとおにぎり」で話題・IZ*ONE出身カン・ヘウォン、大人の魅力溢れるノースリーブ姿に「女優オーラがすごい」「天使かと思った」と反響
【モデルプレス＝2026/02/11】元IZ＊ONEで女優のカン・ヘウォンが2月10日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿の近影を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】IZ*ONE出身美女「天使かと思った」と話題の肌見せコーデ
テレ東系ドラマ「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」（毎週月曜よる11時6分〜／放送と同時にNetflix世界独占見放題配信）にてヒロインを務め、アパレルブランド・SNIDELのモデルも務めるヘウォン。SNIDELのドレスに身を包んだリール動画や写真を投稿している。スラリと伸びる腕のラインが際立つ花柄ノースリーブドレスで頬に手を添えた自然体な姿を披露している。
この投稿には「女優オーラがすごい」「可愛すぎる」「天使かと思った」「レベチ」「ため息出る美しさ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆カン・ヘウォン、ノースリーブ姿を披露
◆カン・ヘウォンの投稿に反響
