知英（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/02/11】K-POPガールズグループ・KARA（カラ）のメンバーで女優の知英（ジヨン）が2月10日、自身のInstagramを更新。出演番組のオフショットを披露し、話題となっている。

【写真】KARAメンバー「綺麗すぎる」と話題の美脚ショット

◆知英、グレーのワントーンコーデで美脚披露


知英は「＃黄金のワンスプーン」とハッシュタグ付きで写真を投稿。2月6日に放送されたTBS系「黄金のワンスプーン！」のオフショットで、グレーのシャツとネクタイ、ショート丈のボトムスを合わせ、スラリと伸びる脚が際立つショットとなっている。

◆知英の投稿に反響


この投稿に「圧巻のスタイル」「綺麗すぎる」「おしゃれな衣装」「似合ってる」「ずっと可愛すぎる」「脚が美しい」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】