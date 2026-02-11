KARA知英、グレーのワントーンコーデでスラリ美脚披露の声「圧巻のスタイル」「綺麗すぎる」
【モデルプレス＝2026/02/11】K-POPガールズグループ・KARA（カラ）のメンバーで女優の知英（ジヨン）が2月10日、自身のInstagramを更新。出演番組のオフショットを披露し、話題となっている。
【写真】KARAメンバー「綺麗すぎる」と話題の美脚ショット
知英は「＃黄金のワンスプーン」とハッシュタグ付きで写真を投稿。2月6日に放送されたTBS系「黄金のワンスプーン！」のオフショットで、グレーのシャツとネクタイ、ショート丈のボトムスを合わせ、スラリと伸びる脚が際立つショットとなっている。
この投稿に「圧巻のスタイル」「綺麗すぎる」「おしゃれな衣装」「似合ってる」「ずっと可愛すぎる」「脚が美しい」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
