1児の母・元NGT48荻野由佳「間もなく離乳食」0歳の子どもとの2ショット披露「成長が早い」「髪の毛可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/02/11】元NGT48の荻野由佳が2月10日、自身のInstagramを更新。子どもとの2ショット写真を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】26歳元NGT「成長が早い」と話題の子どもの様子
荻野は「最近は離乳食に向けて、椅子に慣らすようにしていて、今日も椅子に座ると楽しそうにしていた！」とつづり、写真を投稿。椅子に座った子どもと、カメラに向かって笑顔でピースサインを作る自身の2ショットを披露した。また「間もなく離乳食か！！！ 焦る！！大丈夫かな！？ ちゃんとできるかな！ 心配だけど離乳食の本をゲットしたので読みながら頑張る。。！」（※原文ママ）と続け、初めての離乳食への不安も吐露している。
同投稿ではそのほか、自身のソロショットなども見ることができる。
この投稿に「綺麗なママ」「子どもの成長が早い」「赤ちゃんの髪の毛可愛い」「離乳食開始はドキドキするね」などと反響が集まっている。
荻野は、26歳の誕生日の2025年2月16日に入籍を報告。同年4月に第1子の妊娠を、9月9日に出産したことをそれぞれ発表した。（modelpress編集部）
