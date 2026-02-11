猫が飼い主を判別する3つのポイント

猫は視力があまりよくないため、人を見分ける際には聴覚や嗅覚など複数の感覚を使っています。例えば、人間の声やニオイの違いを手がかりに、相手が誰なのかを判別していると考えられています。ここでは、猫が飼い主さんと他人をどうやって見分けているのかを解説します。

1.声で判別する

猫は人間の声を正確に聞き分け、飼い主さんの声を特別なものとして認識しています。ある研究では、他人の声よりも飼い主さんの声に対して、耳を動かしたり顔を向けたりといった反応を示すことが確認されました。

猫は、日常的に世話をしてくれる飼い主さんの声を、安心できるものとして記憶しています。その際、声のトーンや話し方、自分を呼ぶときのイントネーションといった特徴もあわせて記憶し、個人を識別する手がかりにしていると考えられています。

そのため、姿が見えない状況でも、声を聞くだけで相手が飼い主さんかどうかを判断することができるのです。

2.ニオイで判別する

嗅覚に優れた猫にとって、ニオイは最もわかりやすい識別信号のようなものです。猫は日常的に使っている石鹸や柔軟剤の香り、体臭などを飼い主さんのニオイとして記憶し、他人のニオイと区別していると考えられます。

例えば、飼い主さんが外から帰ってきたときに、飼い主さんの体や持ち物にスリスリと体を擦りつけることがありますよね。あの行動は、外からつけてきた知らないニオイを異臭と判断し、自分のニオイで上書きしているのです。

この行動から、猫は飼い主さん由来のニオイと、それ以外のニオイを区別して認識していることがわかります。

3.シルエットなどの特徴的な外見から判別する

猫は人間の顔を見分けるのが苦手です。しかし、全体のシルエットや動きの特徴から相手を判断できるようです。

例えば、猫は遠くから近づいてくる人の姿を見て「あっ、飼い主だ」と気づくことができます。歩くときの歩幅、姿勢など飼い主さんの特徴を把握して判断しているのでしょう。

また、長身、大柄、髪型が極端に個性的といった視覚的な特徴がある場合、それらを識別の手がかりとして利用しているとも考えられます。猫にとって視覚情報はあくまで補助的ですが、聴覚や嗅覚と組み合わせて、より正確に飼い主さんと他人を判断する助けになっているかもしれませんね。

猫は飼い主の外見が違ってもわかる？

飼い主さんが美容院で髪型を大きく変えたり、普段は身につけない帽子をかぶったりすると、猫が一瞬警戒することがあります。見慣れないシルエットに対して「知らない人だ」と判断してしまうからです。

しかし、その警戒は長くは続きません。飼い主さんが声をかけたり、猫が近づいてニオイを確かめたりすることで、すぐに違和感は解消されます。見た目が変わっても、声やニオイといった情報が記憶と一致することで「いつもの飼い主さんだ」と判断できるからです。

猫にとって人を見分ける決め手は、外見よりも声やニオイといった感覚情報にあります。そのため、外見が変わっても飼い主さんだと気づくことができるのです。

まとめ

猫が飼い主さんと他人を見分ける際に重視しているのは、声やニオイといった感覚情報です。日常的に接している飼い主さんの声の特徴や体のニオイは強く記憶されており、個人を判別するための重要な手がかりになっています。

一方で、猫は視力が弱く、人を識別する際に見た目はあまり重要ではありません。そのため、外見を変えても、声やニオイが一致すれば、飼い主さんだと判断できます。

このように猫は、視覚に頼りすぎることなく、声やニオイをもとに、飼い主さんと他人を判別しているのです。