こりゃ激アツーーーッッ！！【セブン-イレブン】沼落ち注意の「新作スイーツ」って？

【セブン-イレブン】で見つけた沼落ちを予感させる、「新作スイーツ」にフォーカス。ほっとひと息つきたいときにうってつけの、大人も楽しめるスイーツがラインナップしているんです。チョコレートの風味を楽しめるエクレアやキャラメルソースが使われたシフォンケーキは、思わずやみつきになるかも。コーヒーや紅茶のお供に、セブン-イレブンの新作スイーツはいかがですか？

大人のおやつタイムにもぴったり！

チョコとエクレアを組み合わせた「クワトロチョコエクレア」。公式サイトによると「4種類の異なる味わいのチョコ具材と食感を楽しむことができるチョコ尽くしのエクレア」なのだそう。インスタグラマー@hifumi4さんは、「甘さとビターさとパキッとさふわっとさ」「最後まで味も食感も楽しめるからあっという間に食べれちゃいます」と実食した感想を投稿しています。片手でサクッと食べられそうなお手軽感もあり、家事や仕事、勉強の合間のおやつタイムにもぴったりです。

少しビターなキャラメルソースがポイント！

シフォンケーキをキャラメルソースで味わえる、「キャラメルとホイップのシフォンケーキ」も要チェック。ふっくら厚みがあり柔らかそうなシフォン生地で、満足感を得られそうです。インスタグラマー@oyatsu_panponさんは、「3号サイズの大きめシフォンに惹かれて購入」「最初少し高いと思いましたが、美味しさを考えると納得のお値段」と、気に入っている様子。さらに「コクのある濃厚キャラメルで、ビター感も」とのことで、こちらも大人のおやつタイムにおすすめです。

