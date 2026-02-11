オーストラリアの園芸農産物産業の成長を担う研究開発法人Horticulture Innovation Australiaは、2026年3月11日に東京で「日豪園芸交流プログラム ガラディナー・シェアテーブル2026」を開催します。

日豪友好協力基本条約締結50周年を記念したこのイベントでは、オーストラリアと日本の園芸農産物産業、政府機関、貿易関係者が一堂に会し、両国の協力関係をさらに強化します。

Horticulture Innovation Australia「日豪園芸交流プログラム ガラディナー・シェアテーブル2026」

開催日時：2026年3月11日(水)18:00〜21:00

会場：インターコンチネンタルホテル東京ベイ

このイベントは、日豪友好協力基本条約締結50周年という節目の年に開催される、ハイレベルな交流の場。

オーストラリアと日本の園芸農産物分野における協力関係のさらなる強化を目的としています。

FOODEX JAPAN 2026の開催時期に合わせ、プレミアム農産物パートナーとしてのオーストラリアの信頼性を再確認する機会となります。

日本向け園芸農産物輸入が1.4倍に拡大

2024年から2025年にかけて、Horticulture Innovation Australiaは日本を重要な戦略市場と位置づけ、関西万博を基点とした展示会への参加、政府関係者との交流、業界向けの体験型プログラムを実施。

これらの活動を通じて、オーストラリア産園芸農産物の品質、安全性、安定供給、持続可能性への理解と信頼を高めました。

その結果、2025年における日本の輸入額は約2億800万米ドル(約324億円)と、2021年から2023年までの平均額である約1億4,700万米ドル(約229億円)の約1.4倍に増加☆

品質・安全性・持続可能性への取り組み

Horticulture Innovation Australiaは、オーストラリアの17億豪ドル(約1,840億円)規模の園芸農産物(果物・野菜・ナッツ)産業の成長を支援する生産者所有の非営利研究開発法人。

年間約1億5,400万豪ドル(約166億円)を投資し、植物の健康、農業生産性、環境保護、市場アクセスなど幅広い分野にわたる研究を推進しています。

オーストラリアの生産者は、日本の高い品質基準と信頼性への期待に応える、安全で健康的かつ高品質な果物、野菜、ナッツの生産に注力。

両国が共有する品質と環境責任への価値観が、オーストラリアの生産システム内の革新を推進し、国際競争力の向上に貢献しています。

日豪園芸交流プログラムの目的

本イベントでは、日豪間の園芸農産物分野における協力関係のさらなる強化、プレミアム農産物パートナーとしてのオーストラリアの信頼性の再確認、イノベーション・サステナビリティ・研究開発分野におけるリーダーシップの発信、政府・機関・産業レベルでの建設的な対話の促進を目的としています。

Horticulture Innovation Australiaは、品質、革新性、持続可能性という共通の価値観に基づき、日本との長期的なパートナーシップの深化に取り組み、日本市場への安定供給を支え続けます。

オーストラリア産園芸農産物の品質と安全性を体感できる貴重な機会となるこのイベントで、両国の協力関係がさらに強化されることが期待されます。

Horticulture Innovation Australia「日豪園芸交流プログラム ガラディナー・シェアテーブル2026」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日本向け輸入が1.4倍に拡大！Horticulture Innovation Australia「日豪園芸交流プログラム ガラディナー・シェアテーブル2026」 appeared first on Dtimes.