◆ネオムターフカップ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・芝２１００メートル）＝２月１１日、キングアブドゥルアジーズ競馬場

海外重賞２勝目を目指すアロヒアリイ（牡４歳、美浦・田中博康厩舎、父ドゥラメンテ）は芝コースに入り、単走で追い切られた。昨年の凱旋門賞１６着以来となる約４か月ぶりの実戦。田中博調教師は「今は落ち着いて、いい調教ができています」と説明した。

昨夏は１勝馬の身ながらもフランスでＧ２のギヨームドルナノ賞を勝利。今回も同じ最内枠に入った。当時は先行策から押し切る積極的な競馬。「そういった形に近いのかなと感じています」と思い描く。

一方、サウジダービー・Ｇ３（同、ダート１６００メートル）に送り出すサトノボヤージュ（牡３歳、父イントゥミスチーフ）は、デビュー２戦目からカトレアＳまで３連勝と圧倒し、その強さは底知れない。この日はダートコースで最終追い切り。「とてもいい動きでした。ここまで想像以上に順調にきました」と好感触を口にする。手応え十分の２頭出しで中東を熱くする。