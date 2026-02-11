おしんドローンスクールが、2026年2月26日（木）〜3月1日（日）にパシフィコ横浜で開催されるCP+2026に初出展します。

初心者向けトイドローン操縦体験を中心に、抽選ドローンプレゼント企画や来場者限定特典を用意。

おしんドローンスクール「CP+2026初出展」

開催期間：2026年2月26日（木）〜3月1日（日）

会場：パシフィコ横浜

ブース番号：37

CP+はカメラ・写真・映像に関心の高い来場者が集まるイベント。

特に個人来場者が多く、カメラ好きを中心に最新製品や作品展示、情報収集を目的に来場する傾向があります。

一方でドローンは「興味はあるけど難しそう」「規制や費用感が分からない」といった不安から、最初の一歩を踏み出せない方も少なくありません。

今回、カメラ好き・映像好きの方に、まず体験してみるところから始められるブースを設計。

ドローンの楽しさ・可能性をより身近に感じられる機会を提供します。

トイドローン操縦体験

ブースでトイドローンの操縦体験を実施。

初心者でも気軽にドローンを体験できる内容です。

DJI Neo 2 Fly Moreコンボ 抽選プレゼント

会期中、抽選でDJI Neo 2 Fly Moreコンボをプレゼント！

詳細な参加方法や条件は、当日ブースにて案内されます。

来場者限定特典・キャンペーン

会期中は、来場者限定の特典・キャンペーンも用意。

内容は当日ブースにて案内されます。

フォトグラファー＆ドローンレーサー来場（2月27日限定）

2月27日（金）13時〜15時、フォトグラファー／コンテンツクリエイターのゆうさん（Yuu’s adventures）と、ドローンレース元日本代表の白石麻衣（しろまい）さんがブースに来場。

ゆうさんはおしんドローンスクールでドローンの国家資格を取得しており、フォトグラファー目線でのドローンや、ドローンを使った表現について直接話を聞けます。

白石麻衣さんは伊豆大島でFPVドローン撮影も実施。

プロのクリエイター、そしてプロのドローンレーサーの話を聞ける貴重な機会です。

「ドローンでどんな映像が撮れるのか」「どう活用しているのか」など、気になることを直接質問できます。

おしんドローンスクールについて

おしんドローンスクールは、ドローン国家資格の取得を目的とした講習を提供。

合宿形式の講習など、学びやすさと体験価値の両立を目指したプログラム設計が特長です。

現在は東京の伊豆大島を中心に、静岡でもスクールを展開中。

2026年には関東圏でスクール拠点を追加予定です。

カメラ・写真・映像が好きで、ドローンにも興味がある方、ドローンは難しそうと感じていて、まずは体験してみたい方におすすめ。

初心者向けの操縦体験から、プロのクリエイターとの交流まで、ドローンの魅力を体感できるブースです。

抽選プレゼントや限定特典も見逃せません。

おしんドローンスクール「CP+2026初出展」の紹介でした。

よくある質問

Q. 開催期間はいつですか？

2026年2月26日（木）〜3月1日（日）です。

Q. ドローン操縦体験は誰でも参加できますか？

はい、初心者向けのトイドローン操縦体験をブースで実施しています。

Q. 抽選プレゼントの参加方法は？

詳細な参加方法や条件は、当日ブースにて案内されます。

Q. フォトグラファーやドローンレーサーに会える日は？

2月27日（金）13時〜15時に、ゆうさん（Yuu’s adventures）と白石麻衣さんがブースに来場します。

Q. 会場はどこですか？

パシフィコ横浜です。ブース番号は37です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 初心者向けドローン操縦体験＆DJI Neo 2抽選プレゼント！おしんドローンスクール「CP+2026初出展」 appeared first on Dtimes.