「あのちゃん」こと歌手でタレントのあのが11日未明、ニッポン放送「あののオールナイトニッポン0（ZERO）」に出演。3月いっぱいで番組が終了することを発表した。

番組中盤で「ここで番組からお知らせがあります」と切り出すと、「2023年4月4日からスタートしたあののオールナイトニッポン0ですが、3月31日の放送で最終回となります。こちら本当です。ウソではなく本当の話です」と番組の終了を発表した。

「単発とか入れたら4年ぐらいですね。2022年の1月が始めて単発やって。誰もがあのちゃんラジオできんのかっていう。オファーかけた方もそんな感じのノリで、呼んだ方がそんな空気出すなよと思いながらも、そっからこの春で丸4年です。単発入れなかったら3年ですけど」と振り返った。

そして「3月31日で最終回です。始まりがあれば終わりがあるのでね」とし、「正直、めっちゃ迷った…。去年、めっちゃ迷って。というか1年目から迷ってたから。1年目から、これ、もう無理かも…みたいな感じで、1年続いただけでもすごいなって僕の中であったから。それがなんだかんだと3年間やりきったという感じです」と打ち明けた。

番組を終了することを「めっちゃ迷った、去年ずーっと迷って。決めたの去年」と打ち明け、「ありえないスケジュールの中で深夜3時。地方行って、ラジオのために帰ってきて、また地方行ってみたいな」と明かし、ドラマや映画、ライブやツアーの時もあり「エグかったいろいろ」と明かした。しかし、「ラジオが好きなので、ラジオをやりはじめてラジオが好きだなと思ったので、結構迷った」と語った。

そして「結構、やり切ったなっていう感じがあるのね、気持ち的には。めっちゃ頑張ったよ。中学、高校も3年続けられなかった人だから、よくやったなって僕的には思ってるんですけど」と吐露。

さらに「ラジオが1人しゃべりの面白さとか、楽しさとか教えてくれたし。しんどかったけど、しんどい時こそ、1人じゃないなと思わせてくれたのもラジオだったから」と語った。

そして「マジ、ラジオやって良かった！しかない。だからこそラジオ辞めるっていうか、辞めれるって思うし」と話し、「すがすがしい気持ちで卒業できるので、3年やり切った」と明かし、「最後の放送までよろしゅうってことで、泣くなよって感じ」と呼びかけ、笑った。