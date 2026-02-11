経済学者・竹中平蔵氏（74）が11日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、衆院選で自民党が圧勝できた理由について語る場面があった。

竹中氏は「どうして風が吹いたのか?ということをじっくり考えてみる必要があると思います。まず、あまりに短い選挙戦で一度風が吹くと、それを止めるのは難しいということもあると思います」と切り出す。

「そして何より重要なのは、野党のオウンゴールがあったことだと思うんです。野党が弱すぎる点に加えて、安全保障問題が大変重要な中で、この問題に対して水と油のような立憲と公明党が一緒になって戦おうとした。“これは問題だよね”ということで、自民党に流れた部分も非常にあったと思います」

「かつて民主党政権ができたのは、前の自民党政権がまずかったからです。そして民主党政権から、また自民党に戻りました。これは特に菅内閣や鳩山内閣がまずかったことによるオウンゴールによるものが多かった。今回もしたがってオウンゴールの面が確かにあると思います」としたが「しかし同時に、高市さんの言葉の力や情熱が刺さったことは間違いないですよね」と私見を展開していた。