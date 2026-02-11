竹内涼真、井上真央出演のテレビ朝日ドラマ「再会〜Ｓｉｌｅｎｔ Ｔｒｕｔｈ〜」第５話が１０日に放送された。

突然逮捕された佐久間直人（渡辺大知）が、現代で発生した事件の犯人であると真偽不明の供述をはじめ、物語が大きく動いた。

２３年前事件で秘密を共有する幼馴染４人は、直人が小学校時代から岩本万季子（井上真央）に思いを寄せていたことが描かれた一方で、元夫清原圭介（瀬戸康史）にも未練をみせている万季子は、今回は直人の自供に、動揺し、電話で飛奈淳一（竹内涼真）に「来て、すぐ来て、淳一」と言い出した。

ミステリーの衝撃展開の一方で、井上真央が好演する、純粋なようで分かりにくい万季子の言動にネットは大荒れ。

「女の嫌いな女すぎるだろ」「魔性の女だな」「振り回す系の女だなぁ」「女に嫌われるタイプやなぁ」「犯人かな」「本筋関係なくモヤモヤしてんだけど」「ちょっと嫌な女笑」「でも確かに男の人はみんな好きそうやな」「万季子が一番エグい何かを隠してる様な気もしなくは無い」「淳一に『来て』ってよく言えるな…」「万季子がモテすぎてみんなイライラしてきてる笑」「それぞれの男に気を引くようなことをしたり言ったりするのが嫌だわ」と反応する投稿で盛り上がっている。