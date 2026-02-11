ミラノ・コルティナ五輪でノルディック複合個人ノーマルヒルに出場する渡部暁斗（北野建設）が１１日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、競技の模様をライブ観戦するよう呼びかけた。

渡部は、６大会連続で冬季五輪に出場している「レジェンド」。今シーズン限りで競技からの引退を表明し、ミラノ・コルティナ五輪が集大成となる。

渡部はＸに「ＩＯＣ（国際オリンピック委員会）はノルディック複合の存続に対してＴＶ視聴率にも注目しているので是非沢山の方にライブ観戦していただけたら嬉（うれ）しいです。頑張ります」と投稿した。

ノルディック複合を巡っては、国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）のデュクレイ競技部長が８日の記者会見で、「ミラノ・コルティナ五輪での状況を注視し、その評価に基づき２０３０年仏アルプス五輪での実施を判断する」と語っていた。

複合はこれまで、メダル常連国が一部に限られることや、女子の選手層が比較的薄く、冬季五輪実施競技で唯一、女子種目がないことなどが指摘されてきた。デュクレイ氏は「状況がどこまで変わったのかを見極めたい。参加の広がり、トップ選手の偏在性、五輪時・五輪以外の時期の社会の関心度なども指標となる」と説明した。

渡部の視聴呼びかけに、Ｘでは、「存続がかかっている大事な局面ですね！微力ながら全力で応援し、ライブ観戦します！」「２０３０年大会の競技存続と、メダル獲得をお祈りしながら応援致します」などのエールのコメントが相次いで寄せられた。

渡部は、２０１４年ソチ大会、１８年平昌大会と銀メダル二つを獲得。２２年北京大会では個人と団体で銅メダルを獲得した。最後の五輪に向けて「奇跡を起こせるようにやっていきたい」と意気込みを見せていた。

ノルディック複合個人ノーマルヒル前半のジャンプは、日本時間の１１日午後６時から、後半の距離は午後９時４５分から競技が行われ、ＮＨＫ総合で放送される予定。