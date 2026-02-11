一生懸命、ごはんを食べていたという生後6ヶ月のマルプーちゃん。とってもお利口さんに食べ終わったかと思えば、次の瞬間…まさかの行動に出るお姿が話題になっているのです。

あまりにも可愛くて理不尽、でも真剣な『猛抗議』を捉えた光景は記事執筆時点で19.6万回を超えて表示されており、1.1万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：ごはんを食べ終わった子犬→『なくなったんですけど！』とブチギレて…理不尽な『猛抗議』】

生後6ヶ月の子犬がごはんを食べ終わった次の瞬間…

Xアカウント『@karage_toiu_inu』に投稿されたのは、あまりにも理不尽で可愛すぎる『猛抗議』をするマルプー「からあげ」ちゃんのお姿。

動画に映るのは、生後6ヶ月の頃のからあげちゃん。その日も一生懸命ごはんを食べていたのだといいます。

とってもお利口さんにご飯を食べ終わったかと思った次の瞬間…空になった食器を見たからあげちゃんは、まさかのブチギレし始めたというのです。

『ごはん食べたら、なくなったんですけどっ！』そう言うかのように荒くれながら、物凄い勢いで食器をカリカリ、ホリホリしたというからあげちゃん。

『どうして…っ…ごはんが…なくなっちゃったのーっ！』悲痛な叫びが聞こえてきそうなほど、物凄い剣幕でホリホリし続けるものの、もちろんごはんが突然出現することもなく…。

突然荒れ狂い始めたからあげちゃん、飼い主さんはそのお姿に思わずにっこりしてしまったそうです。

この投稿には「可愛すぎてちょっと涙でてきました」「食器 やめて！もう何も残ってないの！って言ってそうｗ」「理不尽な怒り」「掘ったらでてくるかな？」「ホリホリが早いー」など多くのコメントが寄せられています。

まさかの『ブチギレる光景』に反響

2025年6月1日生まれのからあげちゃんは、現在生後8ヶ月の女の子。育ち盛りでわんぱく盛りながら、時に犬生に悟りを開いているかのような行動を見せてくれることもあるのだとか。

パパの独り言を黙ってじっと聞いてあげていたり、『お昼寝してくるね』と言わんばかりに、自分で毛布を運びながら挨拶をしにきたりするそう。

ご家族に溺愛されながら、幸せに成長するからあげちゃんのお姿は日々マルプーの魅力や癒しを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@karage_toiu_inu」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。