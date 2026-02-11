家の中で聞こえてきたのは、赤ちゃんの高い笑い声と、何かが動いているようなガサガサ音。その正体を確かめに行くと、思わず笑みがこぼれる光景が広がっていたそうです。

投稿は記事執筆時点で29万再生を突破し、「可愛すぎる」「しあわせ空間」といった声が届いています。

【動画：『なにやら犬と赤ちゃんが騒いでいるな』と思い、様子を見に行った結果→脱衣所で…】

楽しそうな“共謀現場”

TikTokアカウント「kankaachan」に投稿されたのは、仲良しコンビの可愛い“共謀現場”。登場するのは、ポメラニアン×ビションフリーゼのmix犬「小太郎」くんと、赤ちゃんの「ぽん」ちゃんです。

この日、家のどこかから聞こえてきたのは、楽しげな笑い声と落ち着かない物音。騒いでいる声が聞こえてくる方へ足を運ぶと、床に散らばっているものが目に入ったといいます。そのそばには、寄り添うようにして遊ぶふたりの姿があったとか。

見つかった瞬間のふたり

投稿主さんの気配に気づいたぽんちゃんは、満面の笑みを浮かべながらハイハイでこちらへ向かってきたそう。そのすぐそばには、小太郎くんもぴったりと寄り添うようにして続いてきたといいます。

廊下に出たところでふと立ち止まり、じっとこちらを見つめた小太郎くん。イタズラしているのが見つかったことに『ドキッ』としているようにも見えて、思わずクスッと笑えます。ふたり並んでこちらへ来る様子や、小太郎くんのキスを満面の笑みで喜ぶぽんちゃんの姿も印象的です。

次の共謀は…

その後、リビングに場面が変わると、ぽんちゃんは黒い靴下を手に持ち、小太郎くんと向かい合っていたそう。言葉はなくとも、視線を交わすふたりの間には、不思議と通じ合う楽しげな空気が漂っていたとか。

靴下を振るぽんちゃんをじっと見つめる小太郎くん。靴下を交互に取り合いながら遊んでいる光景は、可愛すぎるいたずらコンビ♡仲良しなふたりの“尊い共謀”は、最後まで微笑ましさを残し、多くの人を温かい気持ちにさせてくれたのでした。

投稿には「お互いが良い遊び相手だ」「仲良しやなぁ、サイズ感も一緒♡」「けしからんコンビだｗｗ」「しあわせ空間」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「kankaachan」では、小太郎くんとぽんちゃんの仲の良さが伝わる、心温まる日常の様子が多数投稿されています。可愛くて尊い姿にほっこりしたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「kankaachan」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。