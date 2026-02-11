売れ残ってしまったわんこの心温まる「その後」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で2万6000回再生を突破し、「ずっと幸せでありますように」「感動して涙出た」「なんて素敵なエピソード…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：セール価格で売れ残っていた子犬→13年間、大切に育てた結果…泣けるほど素敵な『現在の光景』】

売れ残っていた子犬

TikTokアカウント「evis613」の投稿主さんが紹介したのは、ポメラニアン『えびす』ちゃんとの馴れ初めです。えびすちゃんとの出会いは、とあるペットショップでした。他の子犬たちより圧倒的に大きく、セール価格になっていたそうです。家族がなかなか決まらなかったのか、売れ残っている状態だったそう。

えびすちゃんは、抱っこをすると全体重を預けてきたといいます。ちょっぴり大きいけれど、人懐こくて可愛いえびすちゃんに、投稿主さんはメロメロに。家族として迎えることを決意したのでした。

家に連れて帰ると、えびすちゃんはすぐに安心した様子で眠りについたとか。

大切に育てたら…

それから、えびすちゃんには「猿期」と呼ばれるものもきました。ポメラニアンの成長の過程で見られる、顔の毛が抜けて猿のような見た目になる時期です。そんな時期も、「一生に一度しかない」と投稿主さん。容姿は変わってしまいましたが、大切に育てたといいます。

成長すると、えびすちゃんはすっかりフワフワの毛並みに。猿期は終わり、初めてのトリミングで「柴犬カット」も挑戦したそうです。

お散歩の練習を始めると、えびすちゃんはますます活発な性格に。気が付くと、体重12キロのデカワンコに成長していました。

現在の光景に感動

愛情をたっぷりもらって大きく成長したえびすちゃんは、今でも幸せに暮らしているといいます。水遊びが趣味となり、定期的に川を訪れるようになったそうです。

また、えびすちゃんは、ちょっぴり頑固な性格でもあるとか。お散歩中に「行きたくない」と拒否の姿勢を見せることもあるといいます。そんな姿さえ可愛く思えるほど、溺愛しているそう…♡

水遊び中に、毛が濡れて独特なヘアスタイルになるところも愛らしいえびすちゃん。これからもたくさんの幸せが訪れるよう、願ってやみません。

この投稿には「映画よりグッときました」「愛されてて幸せですね」「素敵な飼い主さんに会えてよかった」などの温かなコメントが寄せられています。

えびすちゃんの微笑ましい日常はTikTokアカウント「evis613」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「evis613」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。