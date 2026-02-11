村重杏奈、アイドル時代の挫折を救った父の言葉「実家に帰ったのに…」

2月9日放送のフジテレビ系『呼び出し先生タナカ』に、元HKT48・村重杏奈が出演。アイドル時代に父からかけられた忘れられない言葉を明かした。

番組では、村重が父と2人でドライブする様子が公開される場面があった。

この中で、村重は、「全く売れなかった時期にさ、握手会も（ファンの）1人がずっと走って回ってくれて」「握手会のレーンがスカスカすぎて“滑走路にしか見えない”ってずっとツイートされてて」「杏奈の握手会だけ巻いて終わるのよ」と、自身のアイドル時代につい切り出した。

続けて、「それがもう嫌になってさ、実家に帰ったじゃん。荷物まとめて、『私、明日から卒業っていう形じゃなくて脱退でいいです』みたいな。『だから、支配人にパパから連絡して』みたいな」「そしたら『は？』みたいな。パパが『無理です』『お前がちょっとでも卒業を惜しまれる人にならないと実家に入れません』って言われて」と父親とのやりとりを回想。

さらに、「『今日だけ泊まっていいけど明日始発で帰れ』って言われて。せっかく荷物まとめて実家に帰ったのに、朝また始発に揺られて」と振り返ると、父は「俺、どこかでお前のことやっぱ信じとったけ。こいつは絶対にいつか売れるって」と当時の胸の内を明かしていた。