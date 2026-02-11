◆サウジダービー・Ｇ３（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１６００メートル）＝２月１１日、キングアブドゥルアジーズ競馬場追い切り

北海道競馬からの参戦となるベストグリーン（牡３歳、北海道・田中淳司調教師、父スマートファルコン）は新たにコンビを組む坂井瑠星騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝が手綱を執り、ダートコースで追い切られた。

見守った田中淳調教師は「坂井騎手を乗せての追い切りでしたが、いい感触を持ってもらえたと思うので、この後、無事にレースまで向かえればと思います」と満足そうに振り返る。

前走の全日本２歳優駿は３着でデビューからの連勝は４で止まったが、そのＪｐｎ１でも１番人気に推されるほどの存在。中央勢にもひけを取らない。「到着してからも順調で、馬自身の毛づやも素晴らしく、自信の持てる状態です」とトレーナーは太鼓判。勝てば、２００６年シンガポール航空国際Ｃのコスモバルク、２０２５年コリアＣのディクテオン以来、地方馬３頭目の海外重賞制覇となる。夢を追いかけ、中東で大きな花を咲かせる。