◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フリースタイルスキー・女子モーグル（１１日、リビーニョ・スノーパーク）

フリースタイルスキー女子モーグル予選２回目が行われ、柳本理乃（愛知ダイハツ）は１４位、藤木日菜（武庫川女大大学院）は１９位で突破を決めた。１０日の予選１回目で５位の冨高日向子（多摩大ク）、７位の中尾春香（佐竹食品）とともに、日本勢は全４人が決勝（日本時間１１日午後１０時１５分）に進んだ。

１４位通過の柳本は「昨日から今日にかけて、スタートを切るのも怖いくらい、けっこう心が落ち込んでしまった。自分のサポートをしてくれる方々のおかげでここに連れてきてもらったので、このスタートに立てること自体が奇跡だと思って、感謝の気持ちを持って滑りました」と振り返った。

１９位の藤木は「ドキドキはするけど、やれることはやったので、悔いはない。昨日から思ってたけど、一人じゃこれなかったなという気持ちで感謝を思い浮かべたら、すごい涙が出そうになります」と決勝に向けて気持ちを新たにした。

日本勢は１９９８年長野大会金メダル、２００２年ソルトレークシティー大会銅メダルの里谷多英以来、同種目の日本女子２人目となる表彰台を狙う。

◆大会方式 ３０人が出場し、予選１回目で上位１０人が決勝に進出。敗れた選手で争う同２回目で上位１０人が決勝へ。決勝は３回に分けて行われ、決勝１回目は１人１本ずつ滑り、上位１２人が同２回目へ。同３回目の「ファイナリスト」には、２回目の上位６人が進む。決勝３回目で１人１本ずつ滑り、順位が決まる。

◆モーグル コブが連なる急斜面を滑走しながら「ターン」「エア」「タイム」の３要素を競う。配点はターン６０％、エア２０％、タイム（スピード）２０％。