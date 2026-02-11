2月14日と言えばバレンタイン。

【写真を見る】ミルク不使用の「ミルクチョコ」に…粉末ゴボウで作ったチョコ！？ 物価高のバレンタインで注目 “代替チョコ”の味は

調査会社クロス・マーケティングの調べによりますと、「今年のバレンタインデーにプレゼントを贈る予定があるか？」という質問の回答は、「ある」40.3％、「ない」59.7％でした。

今どきのバレンタイン事情をのぞいてみます。

街の声は？

女子高校生「弟に」

女子高校生「彼氏と友達に作ります、いろいろなお店回って、一番安いチョコを探して」

夫「去年はなかったよね？」

妻「なかった（笑）チョコよりは好きなワインとかを選びたい。予算は2～3000円ですかね、物価高だから」

20代「去年はチョコレートのイベントにめっちゃ行って、自分用に10個くらい買いました。今年は夫にチョコではなくて、バレンタインご飯を作ろうかな」

トレンドは「組み合わせ商品」その理由は…

熊本市の鶴屋百貨店では現在、「2026 バレンタインスクエア」が開催されています。

今年は海外含め76のブランド、約1000種類のチョコレートが並びます。

今年のトレンドは？

鶴屋百貨店 内村知寛広報担当長「焼き菓子やサブレなどと組み合わせた商品、フルーツやナッツと組み合わせた商品が目立つ」

その背景には、チョコレートの原料となるカカオ豆の高騰がありました。

内村広報担当長「2～3割ほど、カカオの高騰を受けて高くなっている」

干ばつや大雨などの異常気象の影響でカカオ豆の収穫量が激減。

牛乳やバター、化粧箱まで、これまでの他の原材料価格の高騰をうけてチョコ1粒あたりの平均価格は436円（出典：帝国データバンク）となりました。

20代女性「すっごく高くて、びっくりしました」

40代男性「板チョコ、前はスーパーで78円とかだったのに、今、200円ぐらいする、高いですよね」

そこで各社が力を入れるのが、カカオを使わない「代替チョコ」の開発です。

ミルクを使わない「ミルクチョコ」その味は？

代替チョコ『アノザM』は、「もう一つ（Another）のミルク（Milk）」が名前の由来。

一見、普通のチョコレートに見えますが、エンドウ豆やイナゴ豆を原料に、ミルクチョコレートの味や口溶けを再現しています。

気になるその味は・・・？

試食 RKK青谷倫太郎アンカー「きれいなミルクチョコレート色です。ミルクの穏やかな味が口の中に広がります。遅れて豆の風味が来ました。おいしいです。エンドウマメなどが入っているって気づかない」

もうひとつの“代替チョコ”はこちら。

プレーンなタブレット型と、ミルク風味のキューブ型、2種類の味ありますが、どちらも原材料は同じです。

どんな食材だと思いますか？

試食 RKK青谷倫太郎アンカー「大地の風味というか。なかなか存在感はありますが、くせになるおいしさです」

チョコと香り成分が同じ！？

正解は、ゴボウです。

ゴボウ茶を販売する企業が、皮ごと焙煎したゴボウの粉末に砂糖や油脂を混ぜたところ、ビターチョコレートのような風味になることを発見したそうです。

なぜ、ゴボウがチョコに？

チョコレートの香り成分を調査したところ、検出した10種類の香りのうち8種類が、この『GOVOCE』にも共通して含まれていて、香りは意外と似ていると分かったということです。