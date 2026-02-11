與真司郎、Nissy（西島隆弘）のAAA脱退発表を受けコメント「5人で活動できる日を願っていた」「彼の選択を僕は尊重したい」
【モデルプレス＝2026/02/11】AAAの與真司郎が2月11日、自身のInstagramを更新。アーティストのNissy（西島隆弘）がAAAからの脱退を発表したことを受けてコメントした。
【写真】AAA與真司郎の家族ショット
與は「西島隆弘の発表について」と題し、コメントを投稿。「ずっとAAAを応援してくださっている皆さんそして、5人での活動を心から待ち続けてくださっていた皆さんへ この度は急な発表で申し訳ありません」と謝罪した。
「今、僕達AAAはグループとしては活動休止中ではありますが、20周年という節目を迎え、AAAとして今できる形で、ファンの皆さんへ感謝を伝えたいという想いから、グループとして、参加できるメンバーが3人だとしてもイベントを開催する決断をし、発表をしていました」と、與、宇野実彩子、末吉秀太で開催を予定しているデビュー20周年を記念したファンミーティング「AAA 20th Anniversary - Always, All Around -」について触れ「そして、僕個人としても、いつかまた5人で活動できる日を願っていたので、今回このような形になってしまったことはAAAを応援してくれているファンのみなさんに申し訳なく思っています」と心境を伝えた。
そして「ただ、西島の身体は何にも代えがたいものであり、何よりも健康を最優先に考えた上での彼の選択を、僕は尊重したいと考えています」と喉の治療を専念する西島への想いをコメント。「ファンの皆さんには、突然の発表となり、驚かせてしまったことを重ねてお詫び申し上げます」と謝罪し「これからもAAAの歩みを、温かく見守っていただけたら嬉しいです」と結んでいる。
2025年9月8日に3度目の声帯手術を受けたことを報告している西島は同日、公式サイトを通じて「西島は先日、4度目の喉の手術を行いました。経過を見守ってまいりましたが、これまでの積み重ねもあり、今回は少し長期的な治療および療養が必要となりました」と説明。そして「治療に専念するため、本日をもちましてAAAを脱退することとなりましたので、ご報告申し上げます。今後の健康と活動のあり方を見据え、本人および関係者間で慎重に協議を重ねた結果、このような結論に至りました」と伝えた。今後の活動については「体調の回復を第一に、個人のペースで今後を検討してまいります。今後の発表をお待ちいただけますと幸いです」としている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】AAA與真司郎の家族ショット
◆與真司郎、西島隆弘の脱退受けコメント
與は「西島隆弘の発表について」と題し、コメントを投稿。「ずっとAAAを応援してくださっている皆さんそして、5人での活動を心から待ち続けてくださっていた皆さんへ この度は急な発表で申し訳ありません」と謝罪した。
そして「ただ、西島の身体は何にも代えがたいものであり、何よりも健康を最優先に考えた上での彼の選択を、僕は尊重したいと考えています」と喉の治療を専念する西島への想いをコメント。「ファンの皆さんには、突然の発表となり、驚かせてしまったことを重ねてお詫び申し上げます」と謝罪し「これからもAAAの歩みを、温かく見守っていただけたら嬉しいです」と結んでいる。
◆Nissy（西島隆弘）AAA脱退を発表
2025年9月8日に3度目の声帯手術を受けたことを報告している西島は同日、公式サイトを通じて「西島は先日、4度目の喉の手術を行いました。経過を見守ってまいりましたが、これまでの積み重ねもあり、今回は少し長期的な治療および療養が必要となりました」と説明。そして「治療に専念するため、本日をもちましてAAAを脱退することとなりましたので、ご報告申し上げます。今後の健康と活動のあり方を見据え、本人および関係者間で慎重に協議を重ねた結果、このような結論に至りました」と伝えた。今後の活動については「体調の回復を第一に、個人のペースで今後を検討してまいります。今後の発表をお待ちいただけますと幸いです」としている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】