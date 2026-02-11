山形県朝日町で11日、町のシンボルや名所などを表現したかるた大会が開かれました。参加した小学生たちは全力でかるたを取り合っていました。



このかるた大会は、楽しみながら町の良さを知ってもらおうと開かれたもので、朝日町の全55地区の自慢できるもの、大切にしているものなどが絵札に描かれました。11日は町内の小学1年生から6年生まで13人が参加。かるたの札には朝日町の空気神社や朝日鉱泉など、名所のある地区名が描かれていて、子どもたちはそれぞれの地区の絵札を懸命に探し当てていました。





読み札の読み上げ「元町に移り来たりし太子堂（末吉良村の思いをつなぐ）」「石田淵手技が伝える 工芸品のんびりゆったり五百川温泉」「古槇の村を見渡す 大天宮（雌獅子と雄獅子災厄はらう）」「（ブナ林）育む高田 水清き夏の夜空に 蛍飛びかう」参加した小学生「いっぱい取れてうれしかった」「最初はいっぱい取れると思っていたけど、相手が強くて全然取れなかった。僕の地元は取れたからよかった」「（読み札で）地名が最初に出てこなかったり、全部の文章を覚えて取らないといけないところが難しい」小学生の保護者「いいことだと思う。朝日町にいても（地名は）わからないから」NPO法人朝日町エコミュージアム協会・松田栄子副理事長「難しい言葉がいっぱいあるのにそれを苦にせず、自分の住んでいる地区は必ず取るんだという意気込みもあってとてもよかった」子どもたちは町内の各地区の特徴を聞き分けながら、白熱した戦いを繰り広げていました。