エスティ ローダー×フェイラー再コラボ♡限定ハンカチ付き特別セット

ラグジュアリーコスメの象徴「エスティ ローダー」と、ドイツ伝統のシュニール織で知られる「フェイラー」が、待望の再コラボレーションを発表しました。前回好評を博した限定企画が、多くの声に応えて装い新たに再登場。エスティ ローダーの名品スキンケアと、フェイラーならではの美しい織りを融合させた特別セットは、自分へのご褒美にもギフトにもふさわしいラインナップです♡

限定デザインのオリジナルハンカチ

今回登場するのは、エスティ ローダーを象徴する名品コスメをモチーフにした限定オリジナルハンカチ。

ベストセラー美容液「アドバンス ナイト リペア」や、日本発スキンケア「アクア チャージ」、ファンデーション「ダブル ウェア」、リップやフラグランスなどを随所に散りばめ、創業者ミセスエスティローダーが愛した花々のエッセンスも織り交ぜています。

カラーはパープルとブルーの2色展開で、フェイラー独自のシュニール織ならではの柔らかな肌触りと高い吸水性も魅力です。

ジョンマスターオーガニック桜の香り♡春限定ボディミルクで潤い肌

アクア チャージ セット詳細

アクア チャージ セット

価格：12,100円(税込)

日本で研究・開発・生産された医薬部外品スキンケア「アクア チャージ」を堪能できるセット。人気の薬用ミルキークリーム現品を中心に、旅行にも便利なサイズを組み合わせました。

内容：アクア チャージ 薬用 ミルキー クリーム50mL(現品)／アクア チャージ 薬用 ミルキー クリーム7mL(スペシャルサイズ)／アクア チャージ 薬用 トリートメント ローション30mL(スペシャルサイズ)／エスティ ローダー×フェイラー オリジナル ハンカチ(パープル)

名品尽くしのナイトリペアセット

アドバンス ナイト リペア セット

価格：19,250円(税込)*百貨店店舗でご購入の場合

エスティ ローダーを代表する美容液を主役に、充実のスキンケアを詰め込んだ贅沢なセット。購入先により内容が異なるのもポイントです。

内容：アドバンス ナイト リペア SMR コンプレックス50mL(現品)／アドバンス ナイト リペア SMR コンプレックス7mL(スペシャルサイズ)／アクア チャージ 薬用 ミルキー クリーム7mL(スペシャルサイズ)／アクア チャージ 薬用 トリートメント ローション30mL(スペシャルサイズ)／エスティ ローダー×フェイラー オリジナル ハンカチ(ブルー)

百貨店店舗で購入の場合、下記のどちらかを付属

・アドバンス ナイト クレンジング ジュレ30mL(スペシャルサイズ)

・ダブル ウェア セカンド スキン クリーム プライマー15mL(スペシャルサイズ)

公式オンラインショップで購入の場合、下記のどちらかを付属



・アドバンス ナイト クレンジング ジュレ15mL(スペシャルサイズ)

・マイクロ エッセンス ローション BF15mL(スペシャルサイズ)

※数に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。

※写真はイメージです。

美を贈る特別なコラボレーション

エスティ ローダーの名品スキンケアと、フェイラーの伝統美が融合した今回の限定セットは、日常を少し特別にしてくれる存在。

使うたびに気分が高まるハンカチと実力派コスメの組み合わせは、長く愛したくなる魅力にあふれています。数量限定だからこそ、気になる方は早めのチェックがおすすめです♡